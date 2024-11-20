Росстат сообщил о резком подорожании сливочного масла

В России за неделю на 1,4% подорожало сливочное масло. С начала 2024 года рост цен на этот продукт превысил 30%, сообщили в Росстате.
«Сливочное масло в России с 12 по 18 ноября подорожало на 1,4%», — говорится в данных Росстата. Отмечается, что также за этот период подорожали следующие продукты: лук репчатый — на 4,4%; плодоовощная продукция — на 4,1%, в том числе огурцы — на 11,3%; картофель и столовая свекла — на 3,8% и 1,6%; помидоры — на 6%; капуста белокочанная — на 4,7%.
Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали постепенно снижаться. В среднем за последний месяц они выросли на 2,9%. Также ожидается дальнейшая стабилизация розничных и оптовых цен на этот продукт.
Также цены на подсолнечное масло в РФ в осенний период 2024 года выросли на 40%. Это связано с сокращением урожая подсолнечника. Теперь компании платят за сырье 90% от стоимости производства масла, передает VSE42.RU.
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