Росстат сообщил о резком подорожании сливочного масла

Росстат: сливочное масло за неделю подорожало на 1,4%
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С начала года сливочное масло выросло в цене на 30%
С начала года сливочное масло выросло в цене на 30% Фото:
новость из сюжета
Цены на товары в России

В России за неделю на 1,4% подорожало сливочное масло. С начала 2024 года рост цен на этот продукт превысил 30%, сообщили в Росстате. 

«Сливочное масло в России с 12 по 18 ноября подорожало на 1,4%», — говорится в данных Росстата. Отмечается, что также за этот период подорожали следующие продукты: лук репчатый — на 4,4%; плодоовощная продукция — на 4,1%, в том числе огурцы — на 11,3%; картофель и столовая свекла — на 3,8% и 1,6%; помидоры — на 6%; капуста белокочанная — на 4,7%.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали постепенно снижаться. В среднем за последний месяц они выросли на 2,9%. Также ожидается дальнейшая стабилизация розничных и оптовых цен на этот продукт. 

Также цены на подсолнечное масло в РФ в осенний период 2024 года выросли на 40%. Это связано с сокращением урожая подсолнечника. Теперь компании платят за сырье 90% от стоимости производства масла, передает VSE42.RU

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В России за неделю на 1,4% подорожало сливочное масло. С начала 2024 года рост цен на этот продукт превысил 30%, сообщили в Росстате.  «Сливочное масло в России с 12 по 18 ноября подорожало на 1,4%», — говорится в данных Росстата. Отмечается, что также за этот период подорожали следующие продукты: лук репчатый — на 4,4%; плодоовощная продукция — на 4,1%, в том числе огурцы — на 11,3%; картофель и столовая свекла — на 3,8% и 1,6%; помидоры — на 6%; капуста белокочанная — на 4,7%. Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали постепенно снижаться. В среднем за последний месяц они выросли на 2,9%. Также ожидается дальнейшая стабилизация розничных и оптовых цен на этот продукт.  Также цены на подсолнечное масло в РФ в осенний период 2024 года выросли на 40%. Это связано с сокращением урожая подсолнечника. Теперь компании платят за сырье 90% от стоимости производства масла, передает VSE42.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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