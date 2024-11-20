20 ноября 2024

Коммунальщики предложили жителям ЯНАО дополнительно платить за уборку снега

Сотрудники управляющей компании из Нового Уренгоя оставляют снег на обочинах
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники оставляют снег на обочинах (фото из архива)
Дорожники оставляют снег на обочинах (фото из архива) Фото:

Коммунальные службы призывают жителей Нового Уренгоя платить дополнительные деньги за то, чтобы сотрудники ЖКХ убирали снег с обочин, — так утверждают сами горожане. Они сообщают в социальных сетях о том, что из-за снега, оставленного на обочинах, люди вынуждены ходить по проезжей части среди машин.

«Здравствуйте, нужно почистить шестой проезд (шестой Дружный проезд — прим. ред.), снегом все завалено. Почему не могут нормально почистить, убрать снег с обочин? Весь снег на обочину скидывают и людям не пройти, приходится ходить по проезжей части», — сообщила Анастасия Си в городском онлайн-чате «НУР-чат» в telegram. — «Как нам ответили службы, мы должны еще и за это оплатить, чтобы снег не кидали на пешеходную дорожку», — ответил другой пользователь.

Новоуренгоец сообщил, что сотрудники УК бросают снег на пешеходные дорожки, чтобы в дальнейшем не было затопления подвалов. «А с пешеходной дорожки, если мы хотим, чтобы убрали, мы должны дополнительно в коммунальных услугах оплачивать. Раньше такого бардака не было. Ходят вдоль дома все, а мы должны оплачивать», — рассказал городской житель.

В ответ на его сообщение в чате отреагировал сотрудник Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Новый Уренгой. «Спасибо за информацию. Обратили внимание управляющей компании на эту проблему. В дальнейшем при возникновении подобных ситуаций, вы можете писать в УК „УЖС“.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Нового Уренгоя проверила улицы, на которые жаловались местные жители. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства подтвердили факт неочищенной наледи на дорогах, которая приводила к травмам людей.

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Коммунальные службы призывают жителей Нового Уренгоя платить дополнительные деньги за то, чтобы сотрудники ЖКХ убирали снег с обочин, — так утверждают сами горожане. Они сообщают в социальных сетях о том, что из-за снега, оставленного на обочинах, люди вынуждены ходить по проезжей части среди машин. «Здравствуйте, нужно почистить шестой проезд (шестой Дружный проезд — прим. ред.), снегом все завалено. Почему не могут нормально почистить, убрать снег с обочин? Весь снег на обочину скидывают и людям не пройти, приходится ходить по проезжей части», — сообщила Анастасия Си в городском онлайн-чате «НУР-чат» в telegram. — «Как нам ответили службы, мы должны еще и за это оплатить, чтобы снег не кидали на пешеходную дорожку», — ответил другой пользователь. Новоуренгоец сообщил, что сотрудники УК бросают снег на пешеходные дорожки, чтобы в дальнейшем не было затопления подвалов. «А с пешеходной дорожки, если мы хотим, чтобы убрали, мы должны дополнительно в коммунальных услугах оплачивать. Раньше такого бардака не было. Ходят вдоль дома все, а мы должны оплачивать», — рассказал городской житель. В ответ на его сообщение в чате отреагировал сотрудник Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Новый Уренгой. «Спасибо за информацию. Обратили внимание управляющей компании на эту проблему. В дальнейшем при возникновении подобных ситуаций, вы можете писать в УК „УЖС“. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Нового Уренгоя проверила улицы, на которые жаловались местные жители. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства подтвердили факт неочищенной наледи на дорогах, которая приводила к травмам людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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