Коммунальщики предложили жителям ЯНАО дополнительно платить за уборку снега

Коммунальные службы призывают жителей Нового Уренгоя платить дополнительные деньги за то, чтобы сотрудники ЖКХ убирали снег с обочин, — так утверждают сами горожане. Они сообщают в социальных сетях о том, что из-за снега, оставленного на обочинах, люди вынуждены ходить по проезжей части среди машин.
«Здравствуйте, нужно почистить шестой проезд (шестой Дружный проезд — прим. ред.), снегом все завалено. Почему не могут нормально почистить, убрать снег с обочин? Весь снег на обочину скидывают и людям не пройти, приходится ходить по проезжей части», — сообщила Анастасия Си в городском онлайн-чате «НУР-чат» в telegram. — «Как нам ответили службы, мы должны еще и за это оплатить, чтобы снег не кидали на пешеходную дорожку», — ответил другой пользователь.
Новоуренгоец сообщил, что сотрудники УК бросают снег на пешеходные дорожки, чтобы в дальнейшем не было затопления подвалов. «А с пешеходной дорожки, если мы хотим, чтобы убрали, мы должны дополнительно в коммунальных услугах оплачивать. Раньше такого бардака не было. Ходят вдоль дома все, а мы должны оплачивать», — рассказал городской житель.
В ответ на его сообщение в чате отреагировал сотрудник Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Новый Уренгой. «Спасибо за информацию. Обратили внимание управляющей компании на эту проблему. В дальнейшем при возникновении подобных ситуаций, вы можете писать в УК „УЖС“.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Нового Уренгоя проверила улицы, на которые жаловались местные жители. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства подтвердили факт неочищенной наледи на дорогах, которая приводила к травмам людей.
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