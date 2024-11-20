На глазах екатеринбурженки убили мужа, через год расправились и с ней

Более года назад екатеринбурженка, которую вечером 20 ноября зверски зарезали в квартире, была свидетельницей того, как убивают ее гражданского мужа. Подробности истории URA.RU рассказали несколько соседей погибшей.
«Женщина часто водила к себе разных мужчин. Где-то около года назад, по слухам, любовник застал ее в постели с гражданским мужем. Ему это не понравилось, он начал избивать оппонента. Говорят, что женщина даже могла помогать ему избивать его. После этого убийцу отправили в колонию, всю вину он взял на себя», — сказала соседка.
По словам другого собеседника агентства, погибшая была очень коммуникабельной. «Поэтому быстро нашла себе нового мужчину. И забыла про старые отношения», — считает сосед.
С хозяйкой жестоко расправились вечером 20 ноября в одной из квартир на улице Первомайской. Тела женщины и мужчины нашли в луже крови с ножевыми ранениями. Предполагаемым убийцей является некто Рыжков, ранее трижды судимый боец СВО. Мотивом могла стать ревность. Сейчас фигурант в розыске. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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