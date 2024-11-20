20 ноября 2024

На глазах екатеринбурженки убили мужа, через год расправились и с ней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом соседи прозвали криминальным
Дом соседи прозвали криминальным Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек

Более года назад екатеринбурженка, которую вечером 20 ноября зверски зарезали в квартире, была свидетельницей того, как убивают ее гражданского мужа. Подробности истории URA.RU рассказали несколько соседей погибшей.

«Женщина часто водила к себе разных мужчин. Где-то около года назад, по слухам, любовник застал ее в постели с гражданским мужем. Ему это не понравилось, он начал избивать оппонента. Говорят, что женщина даже могла помогать ему избивать его. После этого убийцу отправили в колонию, всю вину он взял на себя», — сказала соседка.

По словам другого собеседника агентства, погибшая была очень коммуникабельной. «Поэтому быстро нашла себе нового мужчину. И забыла про старые отношения», — считает сосед.

С хозяйкой жестоко расправились вечером 20 ноября в одной из квартир на улице Первомайской. Тела женщины и мужчины нашли в луже крови с ножевыми ранениями. Предполагаемым убийцей является некто Рыжков, ранее трижды судимый боец СВО. Мотивом могла стать ревность. Сейчас фигурант в розыске. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.

Место двойного убийства на улице Первомайской, 108. Екатеринбург
Убийство произошло на ул. Первомайской
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более года назад екатеринбурженка, которую вечером 20 ноября зверски зарезали в квартире, была свидетельницей того, как убивают ее гражданского мужа. Подробности истории URA.RU рассказали несколько соседей погибшей. «Женщина часто водила к себе разных мужчин. Где-то около года назад, по слухам, любовник застал ее в постели с гражданским мужем. Ему это не понравилось, он начал избивать оппонента. Говорят, что женщина даже могла помогать ему избивать его. После этого убийцу отправили в колонию, всю вину он взял на себя», — сказала соседка. По словам другого собеседника агентства, погибшая была очень коммуникабельной. «Поэтому быстро нашла себе нового мужчину. И забыла про старые отношения», — считает сосед. С хозяйкой жестоко расправились вечером 20 ноября в одной из квартир на улице Первомайской. Тела женщины и мужчины нашли в луже крови с ножевыми ранениями. Предполагаемым убийцей является некто Рыжков, ранее трижды судимый боец СВО. Мотивом могла стать ревность. Сейчас фигурант в розыске. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...