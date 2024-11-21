Марат Гельман* удивился обыскам в пермском музее PERMM

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Марат Гельман* прокомментировал обыски в Перми
Марат Гельман* прокомментировал обыски в Перми Фото:

Галерист Марат Гельман* удивился сообщениям о том, что обыски в пермском музее современного искусства PERMM связаны с его уголовным делом. Он был уволен с поста директора учреждения в 2013 году.

«Интересно, что ищут. Я уже 11 лет как уволен», — отметил Гельман* в соцсетях.

Ранее об обысках в PERMM сообщили источники СМИ. По данным РЕН ТВ, это связано «с делом о терроризме иноагента Марата Гельмана*». Обыски также прошли у директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой. На сообщения URA.RU она не ответила.

* — Марата Гельмана внесли в списки иноагентов 30 декабря 2021 года. 14 ноября 2024 года он пополнил реестр террористов и экстремистов. 

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Галерист Марат Гельман* удивился сообщениям о том, что обыски в пермском музее современного искусства PERMM связаны с его уголовным делом. Он был уволен с поста директора учреждения в 2013 году. «Интересно, что ищут. Я уже 11 лет как уволен», — отметил Гельман* в соцсетях. Ранее об обысках в PERMM сообщили источники СМИ. По данным РЕН ТВ, это связано «с делом о терроризме иноагента Марата Гельмана*». Обыски также прошли у директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой. На сообщения URA.RU она не ответила. * — Марата Гельмана внесли в списки иноагентов 30 декабря 2021 года. 14 ноября 2024 года он пополнил реестр террористов и экстремистов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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