«Был у любовницы»: подробности задержания бойца СВО, жестоко убившего пару в Екатеринбурге

Боец СВО, подозреваемый в убийстве пары, прятался у любовницы в Екатеринбурге
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек

Полицейские нашли курганского военного Рыжкова — подозреваемого в зверском убийстве пары — в квартире у любовницы в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«Он ошивался у одной из своих знакомых, с которой был в романтических отношениях. Там его и хлопнули», — сказал собеседник агентства. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.

Трагедия произошла в ночь на 21 ноября в квартире на улице Первомайской, 108. По предварительным данным, там обнаружили тела Федотовой и Куйвашева, обоим около 40 лет. Подозреваемым стал Рыжков, ранее судимый по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. На преступление он мог пойти из ревности. Вечером 20 ноября он якобы застукал пару в постели. У погибшей осталось трое детей. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.

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Полицейские нашли курганского военного Рыжкова — подозреваемого в зверском убийстве пары — в квартире у любовницы в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Он ошивался у одной из своих знакомых, с которой был в романтических отношениях. Там его и хлопнули», — сказал собеседник агентства. В свердловских силовых структурах тему не комментируют. Трагедия произошла в ночь на 21 ноября в квартире на улице Первомайской, 108. По предварительным данным, там обнаружили тела Федотовой и Куйвашева, обоим около 40 лет. Подозреваемым стал Рыжков, ранее судимый по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. На преступление он мог пойти из ревности. Вечером 20 ноября он якобы застукал пару в постели. У погибшей осталось трое детей. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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