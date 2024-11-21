«Был у любовницы»: подробности задержания бойца СВО, жестоко убившего пару в Екатеринбурге

Полицейские нашли курганского военного Рыжкова — подозреваемого в зверском убийстве пары — в квартире у любовницы в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.
«Он ошивался у одной из своих знакомых, с которой был в романтических отношениях. Там его и хлопнули», — сказал собеседник агентства. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.
Трагедия произошла в ночь на 21 ноября в квартире на улице Первомайской, 108. По предварительным данным, там обнаружили тела Федотовой и Куйвашева, обоим около 40 лет. Подозреваемым стал Рыжков, ранее судимый по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. На преступление он мог пойти из ревности. Вечером 20 ноября он якобы застукал пару в постели. У погибшей осталось трое детей. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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