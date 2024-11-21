«Куда я ей деньги засуну?»: жестоко убитая екатеринбурженка носилась голой по подъезду

До убийства екатеринбурженка бегала голой по подъезду и просила взаймы

21 ноября 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в ночь на 21 ноября в доме на улице Первомайской Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек Екатеринбурженка, которую зверски зарезали в ночь на 21 ноября в доме на улице Первомайской, бегала голой по подъезду и выпрашивала деньги. Об этом URA.RU рассказали несколько соседей убитой. «Я ее знаю 22 года, как живу в этом доме. Все это время она просто пила и просила деньги. Один раз пришла ко мне голой. Просила в долг, а куда я ей [деньги] засуну? Сказала, чтобы она себя в порядок привела», — сказала соседка. Женщина просила взаймы у многих соседей. «Я ей один раз в долг дал, она не вернула. После этого я не стал больше денег ей давать», — продолжил мужчина. Третья соседка добавила, что погибшая могла подолгу быть в запое. «Увидела ее как-то на улице. Она сказала, что уходит в запой. Опять. После этого я ее некоторое время не видела. Она подрабатывала в разных магазинах: в обувном, продуктовом. Но быстро уходила оттуда и опять пить», — рассказала собеседница агентства. Новость по теме На глазах екатеринбурженки убили мужа, через год расправились и с ней Убитой было 42 года. У нее осталось трое детей. Все — девочки, и от разных мужчин, уверяют соседи. Мама погибшей сказала URA.RU, что ничего не знает о происшествии. Дети с женщиной не жили. По словам соседки, к ней часто приходила самая младшая дочь. «Бывало, что девочка не могла попасть в подъезд, ключей не было, а мать не открывала, наверное, пьяная была. Соседи пускали ее к себе ночевать», — заключила собеседница. Вечером 20 ноября вместе с женщиной нашли труп мужчины. Тела лежали в луже крови. По предварительным данным, подозреваемым является ранее судимый военный, вернувшийся с фронта. Официально эта информация не подтверждена. В свердловском СК тему не комментируют. Бойца сейчас ищут сотрудники уголовного розыска. Мотивом убийства могла стать ревность. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка, которую зверски зарезали в ночь на 21 ноября в доме на улице Первомайской, бегала голой по подъезду и выпрашивала деньги. Об этом URA.RU рассказали несколько соседей убитой. «Я ее знаю 22 года, как живу в этом доме. Все это время она просто пила и просила деньги. Один раз пришла ко мне голой. Просила в долг, а куда я ей [деньги] засуну? Сказала, чтобы она себя в порядок привела», — сказала соседка. Женщина просила взаймы у многих соседей. «Я ей один раз в долг дал, она не вернула. После этого я не стал больше денег ей давать», — продолжил мужчина. Третья соседка добавила, что погибшая могла подолгу быть в запое. «Увидела ее как-то на улице. Она сказала, что уходит в запой. Опять. После этого я ее некоторое время не видела. Она подрабатывала в разных магазинах: в обувном, продуктовом. Но быстро уходила оттуда и опять пить», — рассказала собеседница агентства. Убитой было 42 года. У нее осталось трое детей. Все — девочки, и от разных мужчин, уверяют соседи. Мама погибшей сказала URA.RU, что ничего не знает о происшествии. Дети с женщиной не жили. По словам соседки, к ней часто приходила самая младшая дочь. «Бывало, что девочка не могла попасть в подъезд, ключей не было, а мать не открывала, наверное, пьяная была. Соседи пускали ее к себе ночевать», — заключила собеседница. Вечером 20 ноября вместе с женщиной нашли труп мужчины. Тела лежали в луже крови. По предварительным данным, подозреваемым является ранее судимый военный, вернувшийся с фронта. Официально эта информация не подтверждена. В свердловском СК тему не комментируют. Бойца сейчас ищут сотрудники уголовного розыска. Мотивом убийства могла стать ревность. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.