«Куда я ей деньги засуну?»: жестоко убитая екатеринбурженка носилась голой по подъезду

До убийства екатеринбурженка бегала голой по подъезду и просила взаймы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место двойного убийства на улице Первомайской, 108. Екатеринбург
ЧП произошло в ночь на 21 ноября в доме на улице Первомайской Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек

Екатеринбурженка, которую зверски зарезали в ночь на 21 ноября в доме на улице Первомайской, бегала голой по подъезду и выпрашивала деньги. Об этом URA.RU рассказали несколько соседей убитой.

«Я ее знаю 22 года, как живу в этом доме. Все это время она просто пила и просила деньги. Один раз пришла ко мне голой. Просила в долг, а куда я ей [деньги] засуну? Сказала, чтобы она себя в порядок привела», — сказала соседка.

Женщина просила взаймы у многих соседей. «Я ей один раз в долг дал, она не вернула. После этого я не стал больше денег ей давать», — продолжил мужчина. Третья соседка добавила, что погибшая могла подолгу быть в запое. «Увидела ее как-то на улице. Она сказала, что уходит в запой. Опять. После этого я ее некоторое время не видела. Она подрабатывала в разных магазинах: в обувном, продуктовом. Но быстро уходила оттуда и опять пить», — рассказала собеседница агентства.

Новость по теме
На глазах екатеринбурженки убили мужа, через год расправились и с ней

Убитой было 42 года. У нее осталось трое детей. Все — девочки, и от разных мужчин, уверяют соседи. Мама погибшей сказала URA.RU, что ничего не знает о происшествии.

Дети с женщиной не жили. По словам соседки, к ней часто приходила самая младшая дочь. «Бывало, что девочка не могла попасть в подъезд, ключей не было, а мать не открывала, наверное, пьяная была. Соседи пускали ее к себе ночевать», — заключила собеседница.

Вечером 20 ноября вместе с женщиной нашли труп мужчины. Тела лежали в луже крови. По предварительным данным, подозреваемым является ранее судимый военный, вернувшийся с фронта. Официально эта информация не подтверждена. В свердловском СК тему не комментируют. Бойца сейчас ищут сотрудники уголовного розыска. Мотивом убийства могла стать ревность. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбурженка, которую зверски зарезали в ночь на 21 ноября в доме на улице Первомайской, бегала голой по подъезду и выпрашивала деньги. Об этом URA.RU рассказали несколько соседей убитой. «Я ее знаю 22 года, как живу в этом доме. Все это время она просто пила и просила деньги. Один раз пришла ко мне голой. Просила в долг, а куда я ей [деньги] засуну? Сказала, чтобы она себя в порядок привела», — сказала соседка. Женщина просила взаймы у многих соседей. «Я ей один раз в долг дал, она не вернула. После этого я не стал больше денег ей давать», — продолжил мужчина. Третья соседка добавила, что погибшая могла подолгу быть в запое. «Увидела ее как-то на улице. Она сказала, что уходит в запой. Опять. После этого я ее некоторое время не видела. Она подрабатывала в разных магазинах: в обувном, продуктовом. Но быстро уходила оттуда и опять пить», — рассказала собеседница агентства. Убитой было 42 года. У нее осталось трое детей. Все — девочки, и от разных мужчин, уверяют соседи. Мама погибшей сказала URA.RU, что ничего не знает о происшествии. Дети с женщиной не жили. По словам соседки, к ней часто приходила самая младшая дочь. «Бывало, что девочка не могла попасть в подъезд, ключей не было, а мать не открывала, наверное, пьяная была. Соседи пускали ее к себе ночевать», — заключила собеседница. Вечером 20 ноября вместе с женщиной нашли труп мужчины. Тела лежали в луже крови. По предварительным данным, подозреваемым является ранее судимый военный, вернувшийся с фронта. Официально эта информация не подтверждена. В свердловском СК тему не комментируют. Бойца сейчас ищут сотрудники уголовного розыска. Мотивом убийства могла стать ревность. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...