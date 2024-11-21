«Застукал их в постели»: новые подробности убийства пары в Екатеринбурге

Рецидивист расправился с женщиной, застукав ее с возлюбленным в Екатеринбурге

21 ноября 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в высотке на улице Первомайской Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек Житель Кургана по фамилии Рыжков, по предварительным данным, зарезал екатеринбурженку и ее сожителя, когда вечером 20 ноября якобы застал их в постели. Такую версию URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Рыжков приехал к женщине, с которой состоял в романтических отношениях. А в квартире увидел второго мужчину с ней в постели. Не стерпев измены, он стал избивать их, а потом схватился за нож», — сказал собеседник агентства. Ранее была версия, что мотивом убийства могла стать ревность. ЧП произошло в одной из квартир на улице Первомайской, 108. Вместе с телом женщины нашли труп мужчины по фамилии Куйвашев. Подозреваемым стал ранее судимый Рыжков. По словам соседей, убитая познакомилась с ним еще летом. После этого ее часто стали видеть избитой. Один раз она даже написала на него заявление, но сразу же забрала его. У погибшей осталось трое детей. Женщина нигде официально не работала и часто выпивала, говорили соседи. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана по фамилии Рыжков, по предварительным данным, зарезал екатеринбурженку и ее сожителя, когда вечером 20 ноября якобы застал их в постели. Такую версию URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Рыжков приехал к женщине, с которой состоял в романтических отношениях. А в квартире увидел второго мужчину с ней в постели. Не стерпев измены, он стал избивать их, а потом схватился за нож», — сказал собеседник агентства. Ранее была версия, что мотивом убийства могла стать ревность. ЧП произошло в одной из квартир на улице Первомайской, 108. Вместе с телом женщины нашли труп мужчины по фамилии Куйвашев. Подозреваемым стал ранее судимый Рыжков. По словам соседей, убитая познакомилась с ним еще летом. После этого ее часто стали видеть избитой. Один раз она даже написала на него заявление, но сразу же забрала его. У погибшей осталось трое детей. Женщина нигде официально не работала и часто выпивала, говорили соседи. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.