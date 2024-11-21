«Застукал их в постели»: новые подробности убийства пары в Екатеринбурге

Рецидивист расправился с женщиной, застукав ее с возлюбленным в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место двойного убийства на улице Первомайской, 108. Екатеринбург , жилой дом, пятиэтажка, многоквартирный дом, лестница, пятый этаж
Трагедия произошла в высотке на улице Первомайской Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек

Житель Кургана по фамилии Рыжков, по предварительным данным, зарезал екатеринбурженку и ее сожителя, когда вечером 20 ноября якобы застал их в постели. Такую версию URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«Рыжков приехал к женщине, с которой состоял в романтических отношениях. А в квартире увидел второго мужчину с ней в постели. Не стерпев измены, он стал избивать их, а потом схватился за нож», — сказал собеседник агентства. Ранее была версия, что мотивом убийства могла стать ревность.

ЧП произошло в одной из квартир на улице Первомайской, 108. Вместе с телом женщины нашли труп мужчины по фамилии Куйвашев. Подозреваемым стал ранее судимый Рыжков. По словам соседей, убитая познакомилась с ним еще летом. После этого ее часто стали видеть избитой. Один раз она даже написала на него заявление, но сразу же забрала его.

У погибшей осталось трое детей. Женщина нигде официально не работала и часто выпивала, говорили соседи. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана по фамилии Рыжков, по предварительным данным, зарезал екатеринбурженку и ее сожителя, когда вечером 20 ноября якобы застал их в постели. Такую версию URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Рыжков приехал к женщине, с которой состоял в романтических отношениях. А в квартире увидел второго мужчину с ней в постели. Не стерпев измены, он стал избивать их, а потом схватился за нож», — сказал собеседник агентства. Ранее была версия, что мотивом убийства могла стать ревность. ЧП произошло в одной из квартир на улице Первомайской, 108. Вместе с телом женщины нашли труп мужчины по фамилии Куйвашев. Подозреваемым стал ранее судимый Рыжков. По словам соседей, убитая познакомилась с ним еще летом. После этого ее часто стали видеть избитой. Один раз она даже написала на него заявление, но сразу же забрала его. У погибшей осталось трое детей. Женщина нигде официально не работала и часто выпивала, говорили соседи. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...