Температурный маятник спровоцирует в Кургане опасный ночной гололед

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курган накроют большие температурные колебания
Курган накроют большие температурные колебания Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курган придет переменчивая погода. Жителей ждут холодные ночи и теплые дни. Прогноз погоды появился на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«В ближайшие дни, с 22 по 24 ноября 2024 года, в регионе ожидается переменная облачность, но осадки маловероятны. Об этом сообщает метеорологическая служба. Температура воздуха будет колебаться от -12°C до +1°C, а ветер южный со скоростью 3-9 метров в секунду», — указано на сайте Курганского ЦГМС.

Специалисты советуют жителям и гостям региона одеваться тепло, особенно в утренние и вечерние часы, когда температура будет ближе к минимальным отметкам. Курганцам нужно быть готовым к опасному гололеду, который может образоваться из-за сильных перепадов. Также стоит учитывать, что погодные условия могут варьироваться в различных частях региона, особенно в зависимости от местности.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в ночь с 20 на 21 ноября синоптики прогнозировали гололед и туман. Температура воздуха днем должна была подняться до +2 градусов, а осадки не ожидались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курган придет переменчивая погода. Жителей ждут холодные ночи и теплые дни. Прогноз погоды появился на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «В ближайшие дни, с 22 по 24 ноября 2024 года, в регионе ожидается переменная облачность, но осадки маловероятны. Об этом сообщает метеорологическая служба. Температура воздуха будет колебаться от -12°C до +1°C, а ветер южный со скоростью 3-9 метров в секунду», — указано на сайте Курганского ЦГМС. Специалисты советуют жителям и гостям региона одеваться тепло, особенно в утренние и вечерние часы, когда температура будет ближе к минимальным отметкам. Курганцам нужно быть готовым к опасному гололеду, который может образоваться из-за сильных перепадов. Также стоит учитывать, что погодные условия могут варьироваться в различных частях региона, особенно в зависимости от местности. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в ночь с 20 на 21 ноября синоптики прогнозировали гололед и туман. Температура воздуха днем должна была подняться до +2 градусов, а осадки не ожидались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...