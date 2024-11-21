Температурный маятник спровоцирует в Кургане опасный ночной гололед

В Курган придет переменчивая погода. Жителей ждут холодные ночи и теплые дни. Прогноз погоды появился на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
«В ближайшие дни, с 22 по 24 ноября 2024 года, в регионе ожидается переменная облачность, но осадки маловероятны. Об этом сообщает метеорологическая служба. Температура воздуха будет колебаться от -12°C до +1°C, а ветер южный со скоростью 3-9 метров в секунду», — указано на сайте Курганского ЦГМС.
Специалисты советуют жителям и гостям региона одеваться тепло, особенно в утренние и вечерние часы, когда температура будет ближе к минимальным отметкам. Курганцам нужно быть готовым к опасному гололеду, который может образоваться из-за сильных перепадов. Также стоит учитывать, что погодные условия могут варьироваться в различных частях региона, особенно в зависимости от местности.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в ночь с 20 на 21 ноября синоптики прогнозировали гололед и туман. Температура воздуха днем должна была подняться до +2 градусов, а осадки не ожидались.
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