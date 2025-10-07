Зеленский готовит Украину к блэкауту

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке энергосистемы страны к возможным масштабным отключениям электроэнергии. Премьер-министр Юлия Свириденко доложила о выделении 1,5 млрд гривен прифронтовым регионам на защиту энергообъектов.
«Правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и мы будем этот резерв увеличивать», — заявила Юлия Свириденко, сообщается в telegram-канале Зеленского.
На совещании обсуждались меры по укреплению энергетической инфраструктуры и созданию резервов оборудования для быстрого восстановления электроснабжения в случае новых атак. Зеленский неоднократно заявлял о подготовке России к ударам по энергосистеме Украины в осенне-зимний период.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления.
