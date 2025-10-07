ЦБ исключил из перечня системно значимых банков две организации

Банк России опубликовал обновленный перечень системно значимых кредитных организаций. Из него исключили «Открытие» и Росбанк. Об этом сообщает пресс-службу Банка России.
«ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, из него выбыли „Открытие“ и Росбанк, добавился „Банк ДОМ РФ“», — сказано в сообщении. Обновленный список опубликован на официальном сайте ЦБ.
Ранее крупнейшие российские банки уже корректировали свои условия на фоне изменений ключевой ставки Центробанка: в сентябре 2025 года Сбербанк, ВТБ и другие ведущие кредитные организации снизили процентные ставки по накопительным счетам и вкладам после очередного снижения ключевой ставки до 17% годовых. Изменения в перечне системно значимых банков также происходят на фоне продолжающейся адаптации финансового сектора к новым экономическим условиям.
