«Сильно испугались»: посетители спасались бегством из свердловского ТЦ, где прозвучала стрельба. Фото

Посетители спасались бегством из ТЦ в Каменске-Уральском, где раздалась стрельба
© Служба новостей «URA.RU»
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Раненых дебоширов увезли в больницу
Раненых дебоширов увезли в больницу Фото:

Посетители торгового центра «Мегамарт» в Каменске-Уральском (Свердловская область), услышав выстрелы, начали выбегать из здания. Подробности URA.RU рассказал очевидец.

«Я находился на минус первом этаже, затем поднялся и увидел троих мужчин. Первый был с пистолетом, второй с ножом. Третий их разнимал. Потом мы с друзьями очень быстро ринулись из ТЦ. С нами бежали очень много людей», — сказал собеседник агентства.

Стрельба раздалась днем 21 ноября. По предварительным данным, двое местных жителей, поругавшись, схватились за нож и травматический пистолет. Один получил ранение в живот, второй — огнестрельное ранение. Их забрали в больницу. Силовики начали проверку. «Выясняются все обстоятельства, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью обоих», — отметил URA.RU старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга.

Силовики изъяли нож и пистолет
Силовики изъяли нож и пистолет
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Посетители торгового центра «Мегамарт» в Каменске-Уральском (Свердловская область), услышав выстрелы, начали выбегать из здания. Подробности URA.RU рассказал очевидец. «Я находился на минус первом этаже, затем поднялся и увидел троих мужчин. Первый был с пистолетом, второй с ножом. Третий их разнимал. Потом мы с друзьями очень быстро ринулись из ТЦ. С нами бежали очень много людей», — сказал собеседник агентства. Стрельба раздалась днем 21 ноября. По предварительным данным, двое местных жителей, поругавшись, схватились за нож и травматический пистолет. Один получил ранение в живот, второй — огнестрельное ранение. Их забрали в больницу. Силовики начали проверку. «Выясняются все обстоятельства, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью обоих», — отметил URA.RU старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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