Посетители торгового центра «Мегамарт» в Каменске-Уральском (Свердловская область), услышав выстрелы, начали выбегать из здания. Подробности URA.RU рассказал очевидец.
«Я находился на минус первом этаже, затем поднялся и увидел троих мужчин. Первый был с пистолетом, второй с ножом. Третий их разнимал. Потом мы с друзьями очень быстро ринулись из ТЦ. С нами бежали очень много людей», — сказал собеседник агентства.
Стрельба раздалась днем 21 ноября. По предварительным данным, двое местных жителей, поругавшись, схватились за нож и травматический пистолет. Один получил ранение в живот, второй — огнестрельное ранение. Их забрали в больницу. Силовики начали проверку. «Выясняются все обстоятельства, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью обоих», — отметил URA.RU старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга.
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