Российские военные беспилотники займутся картографией и наблюдением за местностью после СВО. Благодаря этому отпадет необходимость поднимать в воздух большие самолеты типа Ан-12 и Ан-24, рассказал в интервью URA.RU экс-президент «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем „АЭРОНЕТ“», главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев.
«Например, „Орион“ способен заменить пилотируемый самолет при выполнении задач картографии, наблюдении за трубопроводами и дорогами. То есть, вместо того чтобы задействовать Ан-12 и Ан-24, можно использовать более доступный по цене беспилотник», — отметил эксперт.
В гражданской версии дрона придется убрать вооружение, дорогостоящие камеры с гиростабилизаторами и системы связи, что снизит стоимость аппарата примерно на 70%, уточнил конструктор. Такие машины смогут не только наблюдать за местностью, но также заниматься диагностикой сельскохозяйственных насаждений, вносить удобрения и распылять ядохимикаты для повышения урожайности, резюмировал Валиев.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин побывал на 18 форуме «Транспорт России», на котором ему продемонстрировали достижения в области отечественного беспилотного авиастроения.
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