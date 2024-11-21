Куда направят военные беспилотники после СВО

Валиев: военные БПЛА займутся картографией и сельским хозяйством после СВО
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Военные дроны в мирное время смогут вносить удобрения и распылять ядохимикаты для урожайности, рассказал эксперт
Военные дроны в мирное время смогут вносить удобрения и распылять ядохимикаты для урожайности, рассказал эксперт Фото:

Российские военные беспилотники займутся картографией и наблюдением за местностью после СВО. Благодаря этому отпадет необходимость поднимать в воздух большие самолеты типа Ан-12 и Ан-24, рассказал в интервью URA.RU экс-президент «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем „АЭРОНЕТ“», главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев.

«Например, „Орион“ способен заменить пилотируемый самолет при выполнении задач картографии, наблюдении за трубопроводами и дорогами. То есть, вместо того чтобы задействовать Ан-12 и Ан-24, можно использовать более доступный по цене беспилотник», — отметил эксперт.

В гражданской версии дрона придется убрать вооружение, дорогостоящие камеры с гиростабилизаторами и системы связи, что снизит стоимость аппарата примерно на 70%, уточнил конструктор. Такие машины смогут не только наблюдать за местностью, но также заниматься диагностикой сельскохозяйственных насаждений, вносить удобрения и распылять ядохимикаты для повышения урожайности, резюмировал Валиев.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин побывал на 18 форуме «Транспорт России», на котором ему продемонстрировали достижения в области отечественного беспилотного авиастроения.

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Российские военные беспилотники займутся картографией и наблюдением за местностью после СВО. Благодаря этому отпадет необходимость поднимать в воздух большие самолеты типа Ан-12 и Ан-24, рассказал в интервью URA.RU экс-президент «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем „АЭРОНЕТ“», главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев. В гражданской версии дрона придется убрать вооружение, дорогостоящие камеры с гиростабилизаторами и системы связи, что снизит стоимость аппарата примерно на 70%, уточнил конструктор. Такие машины смогут не только наблюдать за местностью, но также заниматься диагностикой сельскохозяйственных насаждений, вносить удобрения и распылять ядохимикаты для повышения урожайности, резюмировал Валиев. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин побывал на 18 форуме «Транспорт России», на котором ему продемонстрировали достижения в области отечественного беспилотного авиастроения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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