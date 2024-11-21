Депутат Госдумы Миронов готовит обращение к Махонину из-за хостела для мигрантов в Перми

Лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов назвал угрозой нацбезопасности хостел для мигрантов в Перми. Он намерен отправить запрос с требованием закрыть общежитие для рабочих губернатору Пермского края и прокурору региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе партии.
«Это безобразие нужно прекращать! Рано или поздно это кончится плачевно. Это угроза национальной безопасности нашей страны. У нас своих рабочих хватает», — заявил Сергей Миронов.
Ранее URA.RU рассказывало, что для проживания трудовых мигрантов выделили законсервированный детский сад №261 по улице Воронежской, 1. Рабочие заехали в здание в начале ноября. Вопрос взял на контроль руководитель СК России Александр Бастрыкин.
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