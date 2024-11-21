Депутат Госдумы Миронов готовит обращение к Махонину из-за хостела для мигрантов в Перми

Депутат Госдумы Миронов выступил против заселения мигрантов в пермский детсад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лидер СР Сергей Миронов назвал общежитие для мигрантов в Перми угрозой нацбезопасности
Лидер СР Сергей Миронов назвал общежитие для мигрантов в Перми угрозой нацбезопасности Фото:

Лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов назвал угрозой нацбезопасности хостел для мигрантов в Перми. Он намерен отправить запрос с требованием закрыть общежитие для рабочих губернатору Пермского края и прокурору региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе партии.

«Это безобразие нужно прекращать! Рано или поздно это кончится плачевно. Это угроза национальной безопасности нашей страны. У нас своих рабочих хватает», — заявил Сергей Миронов.

Ранее URA.RU рассказывало, что для проживания трудовых мигрантов выделили законсервированный детский сад №261 по улице Воронежской, 1. Рабочие заехали в здание в начале ноября. Вопрос взял на контроль руководитель СК России Александр Бастрыкин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов назвал угрозой нацбезопасности хостел для мигрантов в Перми. Он намерен отправить запрос с требованием закрыть общежитие для рабочих губернатору Пермского края и прокурору региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе партии. «Это безобразие нужно прекращать! Рано или поздно это кончится плачевно. Это угроза национальной безопасности нашей страны. У нас своих рабочих хватает», — заявил Сергей Миронов. Ранее URA.RU рассказывало, что для проживания трудовых мигрантов выделили законсервированный детский сад №261 по улице Воронежской, 1. Рабочие заехали в здание в начале ноября. Вопрос взял на контроль руководитель СК России Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...