В ХМАО прихожане жалуются на холод во время посещения храма

Прихожане в Сургуте жалуются на проблемы с отоплением в храме святой Татианы
© Служба новостей «URA.RU»
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Прихожане храма замерзли на службе
Прихожане храма замерзли на службе Фото:

Прихожане храма святой мученицы Татианы в Сургуте рассказали о том, что в здании есть проблемы с отоплением. Об этом сообщила URA.RU одна из посетителей церкви.

«Мы ходим в этот храм давно, и вот начали замечать, что отопления сейчас судя по всему нет. Очень сложно стоять на службе из-за холода, иногда аж зубы стучат», — поделилась женщина.

Храм находится в центре города, и первый молебен был отслужен там в 2017 году. Прихожане задаются вопросом, почему в относительно новом здании могли возникнуть такие проблемы. «Мы, конечно, не жалуемся. Мужественно все терпим!», — добавила собеседница.

Священник храма Отец Дионисий сообщил, что проблему решили на днях — поставили новое отапливающее оборудование и даже подключили теплый пол. «У нас теперь очень тепло, а местами даже жарко», — добавил батюшка.

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Прихожане храма святой мученицы Татианы в Сургуте рассказали о том, что в здании есть проблемы с отоплением. Об этом сообщила URA.RU одна из посетителей церкви. «Мы ходим в этот храм давно, и вот начали замечать, что отопления сейчас судя по всему нет. Очень сложно стоять на службе из-за холода, иногда аж зубы стучат», — поделилась женщина. Храм находится в центре города, и первый молебен был отслужен там в 2017 году. Прихожане задаются вопросом, почему в относительно новом здании могли возникнуть такие проблемы. «Мы, конечно, не жалуемся. Мужественно все терпим!», — добавила собеседница. Священник храма Отец Дионисий сообщил, что проблему решили на днях — поставили новое отапливающее оборудование и даже подключили теплый пол. «У нас теперь очень тепло, а местами даже жарко», — добавил батюшка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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