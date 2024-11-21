В ХМАО прихожане жалуются на холод во время посещения храма

Прихожане храма святой мученицы Татианы в Сургуте рассказали о том, что в здании есть проблемы с отоплением. Об этом сообщила URA.RU одна из посетителей церкви.
«Мы ходим в этот храм давно, и вот начали замечать, что отопления сейчас судя по всему нет. Очень сложно стоять на службе из-за холода, иногда аж зубы стучат», — поделилась женщина.
Храм находится в центре города, и первый молебен был отслужен там в 2017 году. Прихожане задаются вопросом, почему в относительно новом здании могли возникнуть такие проблемы. «Мы, конечно, не жалуемся. Мужественно все терпим!», — добавила собеседница.
Священник храма Отец Дионисий сообщил, что проблему решили на днях — поставили новое отапливающее оборудование и даже подключили теплый пол. «У нас теперь очень тепло, а местами даже жарко», — добавил батюшка.
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