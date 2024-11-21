«Четверка», взрыв, обыски: что известно о продюсере Мишине, к которому в Москве нагрянули силовики

Незадолго до обысков в Москве продюсер Игорь Мишин прилетал в Екатеринбург

21 ноября 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Какова причина обысков у Игоря Мишина, наверняка пока неизвестно Фото: Александр Мамаев © URA.RU В доме основателя «Четвертого канала», генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION Игоря Мишина прошли обыски, во время которых нашли сверток, предположительно, с запрещенным веществом. Новость стала шоком для всех, кто знаком с человеком, которого называют самым топовым медийщиком Екатеринбурга. Основные факты из жизни легендарного менеджера, — в материале URA.RU. Игорь Мишин родился в 1962 году в Свердловске (ныне Екатеринбурге) в семье инженеров. Сейчас ему 62 года. В 1985 году окончил кафедру социологии УрГУ (ныне УрФУ). Интерес к телевидению и журналистике у него проявился с юности. «ЧЕТВЕРКА» «Четверка» стала одним из популярных каналов Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU В 1991-м, когда страна переживала политические и экономические изменения, Мишин с командой единомышленников решил создать новый телеканал — «Четвертый канал». Это был смелый шаг, поскольку в то время телевидение находилось под контролем государства, и создание независимого коммерческого канала было рискованным предприятием. «Четверка» стала одной из главных площадок для обсуждения важных общественных вопросов и проблем региона и быстро завоевала популярность среди зрителей благодаря актуальному контенту и остросоциальным программам. Мишину удалось собрать команду талантливых журналистов и телеведущих, которые стали настоящими звездами регионального ТВ. Благодаря его усилиям «Четвертый канал» стал одним из самых популярных и влиятельных на Урале. ПРОЕКТЫ Мишин успел поработать над десятками проектов Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Кроме работы на «Четверке», Мишин занимался и другими проектами. В 1994-м вошел в состав акционеров и был избран председателем Совета директоров издательского дома «Телемир». В 1995-м стал одним из основателей объединения негосударственных региональных телекомпаний «Независимая вещательная система», преобразованного позже в сеть «REN-TV/НВС». В 1997-м Мишин принял участие в создании проекта «ТНТ-Телесеть», где опять же входил в состав Совета директоров. Ему принадлежала идея пригласить работать на канал ведущего Владимира Соловьева. В 1998 году Мишин занялся бизнесом в сфере общественного питания и стал совладельцем екатеринбургского бара «Динамо». ПОКУШЕНИЕ Во время взрыва квартира Мишина сгорела дотла Фото: Илья Московец © URA.RU В августе 1999-го — на фоне обострившейся ситуации с губернаторскими выборами в Свердловской области — в квартире Мишина неизвестными был устроен взрыв, после которого начался пожар. Основатель «Четверки» и его семья не пострадали — тогда продюсер уже много времени проводил в Москве и за границей. В жилище никого не было, однако квартира выгорела дотла. Многие представители медиасферы и общественности расценили взрыв как акт устрашения и запугивания независимых СМИ. Силовики также придерживались версии, что покушение было связано с профессиональной деятельностью Мишина. МОСКВА Сейчас Мишин — генпродюсер онлайн-кинотеатра KION Фото: Александр Мамаев © URA.RU В 2004-м Мишин неожиданно вместе с семьей (у него жена и четверо детей) переехал в Москву. Там он стал генеральным директором «Амедиа», потом — независимым продюсером в кинокомпании «Апрель МИГ пикчерс». В разные годы работал на «Муз-ТВ», рок-канале A-One, а в 2014 году был назначен на пост генерального директора «ТНТ» и спустя два года стал директором этого канала. Тогда же Мишин занялся консультированием сценаристов сериалов и полнометражных фильмов, а также проведением мастер-классов и семинаров в киношколах Москвы. В 2019-м продюсер занял должность вице-президента «МТС». А с 2021 года он возглавил онлайн-кинотеатр «KION», где сейчас является генеральным продюсером. В последний раз в родном Екатеринбурге Мишин был совсем недавно, в начале ноября. Тогда же прошел нелепый слух, что основатель «Четвертого канала» якобы умер возле консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина. Медийщик опроверг сплетни в разговоре с URA.RU, назвав их «ложью и глупой шуткой». ОБЫСКИ Силовики нагрянули в дом Мишина на Рублевке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Об обысках в особняке Мишина на Рублевке стало известно 21 ноября. Силовики нашли у него сверток с неизвестным веществом, оно отправлено на экспертизу. По неподтвержденной информации, правоохранители проверяют, как связан Мишин с галеристом Маратом Гельманом* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Также поводом якобы могла стать скандальная «голая» вечеринка Насти Ивлеевой, организатором которой называют Мишина. Блогер Ксения Собчак заявила, что шокирована обысками у «порядочного человека, благотворителя и одного из самых достойных людей». *Марат Гельман признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В доме основателя «Четвертого канала», генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION Игоря Мишина прошли обыски, во время которых нашли сверток, предположительно, с запрещенным веществом. Новость стала шоком для всех, кто знаком с человеком, которого называют самым топовым медийщиком Екатеринбурга. Основные факты из жизни легендарного менеджера, — в материале URA.RU. Игорь Мишин родился в 1962 году в Свердловске (ныне Екатеринбурге) в семье инженеров. Сейчас ему 62 года. В 1985 году окончил кафедру социологии УрГУ (ныне УрФУ). Интерес к телевидению и журналистике у него проявился с юности. «ЧЕТВЕРКА» В 1991-м, когда страна переживала политические и экономические изменения, Мишин с командой единомышленников решил создать новый телеканал — «Четвертый канал». Это был смелый шаг, поскольку в то время телевидение находилось под контролем государства, и создание независимого коммерческого канала было рискованным предприятием. «Четверка» стала одной из главных площадок для обсуждения важных общественных вопросов и проблем региона и быстро завоевала популярность среди зрителей благодаря актуальному контенту и остросоциальным программам. Мишину удалось собрать команду талантливых журналистов и телеведущих, которые стали настоящими звездами регионального ТВ. Благодаря его усилиям «Четвертый канал» стал одним из самых популярных и влиятельных на Урале. ПРОЕКТЫ Кроме работы на «Четверке», Мишин занимался и другими проектами. В 1994-м вошел в состав акционеров и был избран председателем Совета директоров издательского дома «Телемир». В 1995-м стал одним из основателей объединения негосударственных региональных телекомпаний «Независимая вещательная система», преобразованного позже в сеть «REN-TV/НВС». В 1997-м Мишин принял участие в создании проекта «ТНТ-Телесеть», где опять же входил в состав Совета директоров. Ему принадлежала идея пригласить работать на канал ведущего Владимира Соловьева. В 1998 году Мишин занялся бизнесом в сфере общественного питания и стал совладельцем екатеринбургского бара «Динамо». ПОКУШЕНИЕ В августе 1999-го — на фоне обострившейся ситуации с губернаторскими выборами в Свердловской области — в квартире Мишина неизвестными был устроен взрыв, после которого начался пожар. Основатель «Четверки» и его семья не пострадали — тогда продюсер уже много времени проводил в Москве и за границей. В жилище никого не было, однако квартира выгорела дотла. Многие представители медиасферы и общественности расценили взрыв как акт устрашения и запугивания независимых СМИ. Силовики также придерживались версии, что покушение было связано с профессиональной деятельностью Мишина. МОСКВА В 2004-м Мишин неожиданно вместе с семьей (у него жена и четверо детей) переехал в Москву. Там он стал генеральным директором «Амедиа», потом — независимым продюсером в кинокомпании «Апрель МИГ пикчерс». В разные годы работал на «Муз-ТВ», рок-канале A-One, а в 2014 году был назначен на пост генерального директора «ТНТ» и спустя два года стал директором этого канала. Тогда же Мишин занялся консультированием сценаристов сериалов и полнометражных фильмов, а также проведением мастер-классов и семинаров в киношколах Москвы. В 2019-м продюсер занял должность вице-президента «МТС». А с 2021 года он возглавил онлайн-кинотеатр «KION», где сейчас является генеральным продюсером. В последний раз в родном Екатеринбурге Мишин был совсем недавно, в начале ноября. Тогда же прошел нелепый слух, что основатель «Четвертого канала» якобы умер возле консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина. Медийщик опроверг сплетни в разговоре с URA.RU, назвав их «ложью и глупой шуткой». ОБЫСКИ Об обысках в особняке Мишина на Рублевке стало известно 21 ноября. Силовики нашли у него сверток с неизвестным веществом, оно отправлено на экспертизу. По неподтвержденной информации, правоохранители проверяют, как связан Мишин с галеристом Маратом Гельманом* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Также поводом якобы могла стать скандальная «голая» вечеринка Насти Ивлеевой, организатором которой называют Мишина. Блогер Ксения Собчак заявила, что шокирована обысками у «порядочного человека, благотворителя и одного из самых достойных людей». *Марат Гельман признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов