01 мая 2024
30 апреля 2024

Глава «Сургутнефтегаза» попал под санкции США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменский нефтегазовый форум. Тюмень, богданов владимир
США ввели санкции против Богданова, Дмитриева и «Инкомнефть» Фото:

Генеральный директор и совладелец ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов попал в обновленный санкционный список США. Полный перечень опубликован на сайте Минфина США.

«Управление по контролю за иностранными активами вносит в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц новые имена. Их собственность заблокирована для оказания помощи общественности. Богданов Владимир Леонидович», — написано в документе.

Помимо Богданова, персональные санкции введены для учредителя «Хартис дв» Дмитрия Дмитриева (оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами) и АО «Инкомнефть» (инвестиционная нефтяная компания). Ранее в список была внесена губернатор ХМАО Наталья Комарова и другие политики Югры.

Также в перечне числится югорчанин Дмитрий Григоренко. Сейчас он является заместителем председателя правительства России.

Богданов уже подвергался санкциям. Его имя числится в списках Австралии и Евросоюза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный директор и совладелец ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов попал в обновленный санкционный список США. Полный перечень опубликован на сайте Минфина США. «Управление по контролю за иностранными активами вносит в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц новые имена. Их собственность заблокирована для оказания помощи общественности. Богданов Владимир Леонидович», — написано в документе. Помимо Богданова, персональные санкции введены для учредителя «Хартис дв» Дмитрия Дмитриева (оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами) и АО «Инкомнефть» (инвестиционная нефтяная компания). Ранее в список была внесена губернатор ХМАО Наталья Комарова и другие политики Югры. Также в перечне числится югорчанин Дмитрий Григоренко. Сейчас он является заместителем председателя правительства России. Богданов уже подвергался санкциям. Его имя числится в списках Австралии и Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...