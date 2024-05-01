Глава «Сургутнефтегаза» попал под санкции США

США ввели санкции против Богданова, Дмитриева и «Инкомнефть» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Генеральный директор и совладелец ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов попал в обновленный санкционный список США. Полный перечень опубликован на сайте Минфина США.

«Управление по контролю за иностранными активами вносит в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц новые имена. Их собственность заблокирована для оказания помощи общественности. Богданов Владимир Леонидович», — написано в документе.

Помимо Богданова, персональные санкции введены для учредителя «Хартис дв» Дмитрия Дмитриева (оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами) и АО «Инкомнефть» (инвестиционная нефтяная компания). Ранее в список была внесена губернатор ХМАО Наталья Комарова и другие политики Югры.

Также в перечне числится югорчанин Дмитрий Григоренко. Сейчас он является заместителем председателя правительства России.

Богданов уже подвергался санкциям. Его имя числится в списках Австралии и Евросоюза.