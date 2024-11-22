Запад захотел вернуть Украине ядерное оружие после мощного удара ВС РФ

Страны Запада и США могут вернуть Украине ядерное оружие, которое было изъято у нее после распада Советского Союза. Такое предложение выдвинули некоторые американские и европейские чиновники после мощного удара ВС РФ по Украине ракетой средней дальности «Орешник».
«Некоторые чиновники даже выдвинули вариант возвращения [президентом США Джо] Байденом Украине ядерного оружия, которое было у нее изъято после распада Советского Союза», — передает газета The New York Times. Однако, как отмечает издание, такое решение окажется непростым и приведет к значительным последствиям.
Кроме того, обсуждаются и другие меры сдерживания, включая возможное размещение запасов конвенционального оружия на территории Украины. Эти меры рассматриваются западными странами на фоне эскалации конфликта.
В 1994 году Украина передала все ядерное оружие России в рамках проекта «Партнеры ради мира». На тот момент она обладала третьим по величине ядерным арсеналом.
ВС РФ ударили по заводу в Днепропетровске гиперзвуковой системой «Орешник» в ответ на агрессию киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего экстренного обращения.
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