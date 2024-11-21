Рай-Из, олени и рыба: как ЯНАО хочет выйти на внешние рынки

На Ямале разработали стратегию развития несырьевого неэнергетического экспорта до 2030 года. Основной потенциал внешней торговли округа связан с традиционными промыслами и туризмом, сообщают окружные власти.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов утвердил стратегию по обеспечению благоприятных условий для развития несырьевого неэнергетического экспорта в Ямало-Ненецком автономном округе до 2030 года. Как следует из документа, потенциалом внешней торговли обладает прежде всего рыбохозяйственный комплекс округа и предприятия, занимающиеся глубокой переработкой оленины.
Так, в 2021 году на торговлю со странами Таможенного союза аттестацию получило ООО «Салехардский комбинат». Предприятие апробировало поставки консервной продукции в Республику Беларусь. Стоимостной объем экспорта составил 27 тысяч долларов США.
«На текущую дату предприятие является единственным рыбопереработчиком автономного округа, аттестованным на экспорт продукции в страны ЕАЭС», — отмечают разработчики стратегии.
В сфере туризма наиболее перспективны туристический комплекс Рай-Из и рекреационный комплекс «Харбейский». Основными потребителями могли бы стать страны ЕАЭС, граждане которых имеют возможность безвизового посещения округа, а также африканские и азиатские страны, привлекаемые климатическими особенностями Ямала.
По данным источника, Ямал входит в число ведущих российских регионов-экспортеров. Округ реализует за рубежом сырьевые товары крупных предприятий ТЭК, доля которых в 2023 году составила 99,6% от общего стоимостного объема экспорта. Что касается несырьевых неэнергетических товаров, то в основном ямальские корпорации реализуют на внешнем рынке машины, оборудование и транспортные средства, содействующие добыче углеводородов.
Как отмечают разработчики стратегии, основные трудности развития экспортной торговли связаны с ограниченностью сырьевой базы, с низкой развитостью туристической инфраструктуры. Возможны также сложности с сертификацией продукции и аттестацией предприятий под требования зарубежных рынков, с поиском партнеров за рубежом и коммуникациями. Недостаточны также представления об особенностях экспортной торговли.
Ранее URA.RU сообщало, что многомиллиардный проект по строительству участка автомобильной дороги от Харпа до горнолыжного курорта Рай-Из успешно прошел госэкспертизу. Инвестором масштабного проекта по концессии с окружным правительством выступает ООО «Полярная магистраль».
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