21 ноября 2024

Рай-Из, олени и рыба: как ЯНАО хочет выйти на внешние рынки

На Ямале разработали стратегию развития несырьевого экспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Потенциал внешней торговли Ямала связан прежде всего с традиционными промыслами
Потенциал внешней торговли Ямала связан прежде всего с традиционными промыслами Фото:

На Ямале разработали стратегию развития несырьевого неэнергетического экспорта до 2030 года. Основной потенциал внешней торговли округа связан с традиционными промыслами и туризмом, сообщают окружные власти.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов утвердил стратегию по обеспечению благоприятных условий для развития несырьевого неэнергетического экспорта в Ямало-Ненецком автономном округе до 2030 года. Как следует из документа, потенциалом внешней торговли обладает прежде всего рыбохозяйственный комплекс округа и предприятия, занимающиеся глубокой переработкой оленины.

Так, в 2021 году на торговлю со странами Таможенного союза аттестацию получило ООО «Салехардский комбинат». Предприятие апробировало поставки консервной продукции в Республику Беларусь. Стоимостной объем экспорта составил 27 тысяч долларов США.

«На текущую дату предприятие является единственным рыбопереработчиком автономного округа, аттестованным на экспорт продукции в страны ЕАЭС», — отмечают разработчики стратегии.

В сфере туризма наиболее перспективны туристический комплекс Рай-Из и рекреационный комплекс «Харбейский». Основными потребителями могли бы стать страны ЕАЭС, граждане которых имеют возможность безвизового посещения округа, а также африканские и азиатские страны, привлекаемые климатическими особенностями Ямала.

По данным источника, Ямал входит в число ведущих российских регионов-экспортеров. Округ реализует за рубежом сырьевые товары крупных предприятий ТЭК, доля которых в 2023 году составила 99,6% от общего стоимостного объема экспорта. Что касается несырьевых неэнергетических товаров, то в основном ямальские корпорации реализуют на внешнем рынке машины, оборудование и транспортные средства, содействующие добыче углеводородов.

Как отмечают разработчики стратегии, основные трудности развития экспортной торговли связаны с ограниченностью сырьевой базы, с низкой развитостью туристической инфраструктуры. Возможны также сложности с сертификацией продукции и аттестацией предприятий под требования зарубежных рынков, с поиском партнеров за рубежом и коммуникациями. Недостаточны также представления об особенностях экспортной торговли.

Ранее URA.RU сообщало, что многомиллиардный проект по строительству участка автомобильной дороги от Харпа до горнолыжного курорта Рай-Из  успешно прошел госэкспертизу. Инвестором масштабного проекта по концессии с окружным правительством выступает ООО «Полярная магистраль».

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На Ямале разработали стратегию развития несырьевого неэнергетического экспорта до 2030 года. Основной потенциал внешней торговли округа связан с традиционными промыслами и туризмом, сообщают окружные власти. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов утвердил стратегию по обеспечению благоприятных условий для развития несырьевого неэнергетического экспорта в Ямало-Ненецком автономном округе до 2030 года. Как следует из документа, потенциалом внешней торговли обладает прежде всего рыбохозяйственный комплекс округа и предприятия, занимающиеся глубокой переработкой оленины. Так, в 2021 году на торговлю со странами Таможенного союза аттестацию получило ООО «Салехардский комбинат». Предприятие апробировало поставки консервной продукции в Республику Беларусь. Стоимостной объем экспорта составил 27 тысяч долларов США. В сфере туризма наиболее перспективны туристический комплекс Рай-Из и рекреационный комплекс «Харбейский». Основными потребителями могли бы стать страны ЕАЭС, граждане которых имеют возможность безвизового посещения округа, а также африканские и азиатские страны, привлекаемые климатическими особенностями Ямала. По данным источника, Ямал входит в число ведущих российских регионов-экспортеров. Округ реализует за рубежом сырьевые товары крупных предприятий ТЭК, доля которых в 2023 году составила 99,6% от общего стоимостного объема экспорта. Что касается несырьевых неэнергетических товаров, то в основном ямальские корпорации реализуют на внешнем рынке машины, оборудование и транспортные средства, содействующие добыче углеводородов. Как отмечают разработчики стратегии, основные трудности развития экспортной торговли связаны с ограниченностью сырьевой базы, с низкой развитостью туристической инфраструктуры. Возможны также сложности с сертификацией продукции и аттестацией предприятий под требования зарубежных рынков, с поиском партнеров за рубежом и коммуникациями. Недостаточны также представления об особенностях экспортной торговли. Ранее URA.RU сообщало, что многомиллиардный проект по строительству участка автомобильной дороги от Харпа до горнолыжного курорта Рай-Из  успешно прошел госэкспертизу. Инвестором масштабного проекта по концессии с окружным правительством выступает ООО «Полярная магистраль».
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© Служба новостей «URA.RU»
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