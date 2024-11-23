В ОАЭ вслед за Турцией прекратили обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прекратили обслуживание банковских карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком. Держатели данных карт столкнулись с проблемами при попытке снятия наличных в банкоматах Эмиратов.
При использовании карт UnionPay в банкоматах ОАЭ на экране появляется уведомление о технической ошибке, передает ТАСС. В сообщении указывается, что карта не активна или заблокирована, а также предлагается обратиться в службу поддержки банка.
Ранее стало известно, что банки Турции прекратили обслуживание UnionPay. Отказ от обслуживания затрагивает как корпоративные, так и личные карты Газпромбанка, оснащенные этой системой.
Газпромбанк одним из последних российских банков попал под санкции США. Соответствующее решение опубликовал американский минфин в четверг 21 ноября.
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