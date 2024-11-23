В ОАЭ вслед за Турцией прекратили обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

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При использовании карт UnionPay в банкоматах ОАЭ на экране появляется уведомление об ошибке
При использовании карт UnionPay в банкоматах ОАЭ на экране появляется уведомление об ошибке Фото:

Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прекратили обслуживание банковских карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком. Держатели данных карт столкнулись с проблемами при попытке снятия наличных в банкоматах Эмиратов.

При использовании карт UnionPay в банкоматах ОАЭ на экране появляется уведомление о технической ошибке, передает ТАСС. В сообщении указывается, что карта не активна или заблокирована, а также предлагается обратиться в службу поддержки банка.

Ранее стало известно, что банки Турции прекратили обслуживание UnionPay. Отказ от обслуживания затрагивает как корпоративные, так и личные карты Газпромбанка, оснащенные этой системой.

Газпромбанк одним из последних российских банков попал под санкции США. Соответствующее решение опубликовал американский минфин в четверг 21 ноября. 

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Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прекратили обслуживание банковских карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком. Держатели данных карт столкнулись с проблемами при попытке снятия наличных в банкоматах Эмиратов. При использовании карт UnionPay в банкоматах ОАЭ на экране появляется уведомление о технической ошибке, передает ТАСС. В сообщении указывается, что карта не активна или заблокирована, а также предлагается обратиться в службу поддержки банка. Ранее стало известно, что банки Турции прекратили обслуживание UnionPay. Отказ от обслуживания затрагивает как корпоративные, так и личные карты Газпромбанка, оснащенные этой системой. Газпромбанк одним из последних российских банков попал под санкции США. Соответствующее решение опубликовал американский минфин в четверг 21 ноября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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