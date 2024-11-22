«Снимала себя сама»: как появилось видео с голой гимназисткой в Екатеринбурге

Директор екатеринбургской гимназии №8: девочку не травили из-за интимного видео

23 ноября 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

В учреждении проводят внутреннее расследование Фото: Илья Московец © URA.RU Ученица екатеринбургской гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева», которая попала голой на видео, снимала себя сама в школьном туалете. Параллельно видеосъемку вела ее подруга, стоявшая рядом. Позже она показала запись одноклассникам, а видео кто-то переснял сверху. Как рассказала в интервью URA.RU директор Наталья Швидко, буллингу девочка не подверглась, а ее родители не имеют претензий к лицею. «[14 ноября] на перемене девочка пошла с двумя подругами в школьный туалет. Зайдя в кабинку с одной из них, ученица, включив камеру, начала делать селфи-съемку. Она сама себя снимала, позировала. Подружка, которая находилась с ней в кабинке, тоже засняла это действие. После этого девочки пошли на уроки. На одной из перемен девочка, снимавшая свою подругу, решила показать видео одноклассникам. Дети стояли в кружочке и смотрели, во время этого произошла пересъемка экрана. Никто не знает, кто переснял это видео. Никто не понимает, как оно вышло за пределы», — прокомментировала Швидко. По ее словам, после этого на перемене к девочке подошел мальчик и сказал, что у него есть это видео. Она сразу пошла к классному руководителю, а та — к директору. «Ученик его не пересылал, в чатах оно не распространялось. Оно сразу было удалено. Когда девочек попросили показать свои телефоны, в галерее и в папке удаленных материалов этого ролика уже не было. За пределы гимназии это видео не вышло. Буллинга не было. В тот же день мы поговорили с родителями девочки. Они были благодарны, что мы предотвратили возможное негативное развитие [ситуации]», — рассказала Швидко. Скандал разразился днем 18 ноября. Источник URA.RU утверждал, что девочку якобы заставили раздеться на видео, а потом — когда ролик увидели другие подростки — ее якобы затравили. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело, а в школе проведут профилактические мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученица екатеринбургской гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева», которая попала голой на видео, снимала себя сама в школьном туалете. Параллельно видеосъемку вела ее подруга, стоявшая рядом. Позже она показала запись одноклассникам, а видео кто-то переснял сверху. Как рассказала в интервью URA.RU директор Наталья Швидко, буллингу девочка не подверглась, а ее родители не имеют претензий к лицею. «[14 ноября] на перемене девочка пошла с двумя подругами в школьный туалет. Зайдя в кабинку с одной из них, ученица, включив камеру, начала делать селфи-съемку. Она сама себя снимала, позировала. Подружка, которая находилась с ней в кабинке, тоже засняла это действие. После этого девочки пошли на уроки. На одной из перемен девочка, снимавшая свою подругу, решила показать видео одноклассникам. Дети стояли в кружочке и смотрели, во время этого произошла пересъемка экрана. Никто не знает, кто переснял это видео. Никто не понимает, как оно вышло за пределы», — прокомментировала Швидко. По ее словам, после этого на перемене к девочке подошел мальчик и сказал, что у него есть это видео. Она сразу пошла к классному руководителю, а та — к директору. «Ученик его не пересылал, в чатах оно не распространялось. Оно сразу было удалено. Когда девочек попросили показать свои телефоны, в галерее и в папке удаленных материалов этого ролика уже не было. За пределы гимназии это видео не вышло. Буллинга не было. В тот же день мы поговорили с родителями девочки. Они были благодарны, что мы предотвратили возможное негативное развитие [ситуации]», — рассказала Швидко. Скандал разразился днем 18 ноября. Источник URA.RU утверждал, что девочку якобы заставили раздеться на видео, а потом — когда ролик увидели другие подростки — ее якобы затравили. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело, а в школе проведут профилактические мероприятия.