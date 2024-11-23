Клава Кока раскрыла, почему рассталась с Повериным

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, уроженка Екатеринбурга) раскрыла причину расставания с возлюбленным Александром Повериным. По словам певицы, Поверин перестал с ней общаться, и поэтому она инициировала расставание, которое стало обоюдным решением.
«Мы не разговаривали недели две. Он перестал со мной общаться, и я тоже была настолько сильно загружена своей работой, что, приходя домой, мы могли просто сказать друг другу „привет“ и лечь спать. Это длилось долго. Я понимала, что это ненормально, неправильно, но была эмоционально опустошена», — передает издание Starhit слова Коки.
Высокова добавила: в какой-то момент она спросила его о том, что происходит. Но Александр Поверин ей ответил лишь, что «ничего». На вопрос Клавы Коки, почему он с ней не общается, поступил ответ, что она тоже с ним не разговаривает. Кока считала тогда ситуацию «абсолютно неуместным тупняком».
Клава Кока объявила о разрыве отношений с Александром Повериным 22 октября. К моменту ее заявления пара не встречалась уже полтора месяца. О расставании высказался и сам Поверин написав, что не испытывает ни капли злости, обиды или разочарования, а только радостные и теплые воспоминания. После разрыва Клава Кока накрыло слезами — ее поддержали продюсер Пашу (Павел Курьянов) и блогер Юлия Гаврилина. Также певица посвятила расставанию свой новый альбом. Более подробно обо всех романах Клавдии Высоковой — в материале URA.RU.
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