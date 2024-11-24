24 ноября 2024

Стала известна предварительная причина жесткой посадки самолета из РФ в Анталье

ТАСС: Sukhoi Superjet 100 из РФ мог жестко приземлиться из-за сдвига ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Sukhoi Superjet 100 мог жестко приземлиться из-за сдвига ветра, сообщает ТАСС
Sukhoi Superjet 100 мог жестко приземлиться из-за сдвига ветра, сообщает ТАСС Фото:

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» жестко приземлился в аэропорту Антальи, что привело к пожару. Предполагаемой причиной инцидента стал сдвиг ветра. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

«Жесткая посадка... могла произойти из-за сдвига ветра», — сообщил источник в авиаотрасли. Это могло привести к возгоранию после жесткой посадки.

Подробности происшествия и информация о состоянии пассажиров и экипажа на данный момент уточняются. Специалисты проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Из самолета эвакуировали около 80 человек. Пожар уже потушен, сообщали ранее турецкие власти. В Росавиации знают об инциденте и разберутся в случившемся.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» жестко приземлился в аэропорту Антальи, что привело к пожару. Предполагаемой причиной инцидента стал сдвиг ветра. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли. «Жесткая посадка... могла произойти из-за сдвига ветра», — сообщил источник в авиаотрасли. Это могло привести к возгоранию после жесткой посадки. Подробности происшествия и информация о состоянии пассажиров и экипажа на данный момент уточняются. Специалисты проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Из самолета эвакуировали около 80 человек. Пожар уже потушен, сообщали ранее турецкие власти. В Росавиации знают об инциденте и разберутся в случившемся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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