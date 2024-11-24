Стала известна предварительная причина жесткой посадки самолета из РФ в Анталье

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» жестко приземлился в аэропорту Антальи, что привело к пожару. Предполагаемой причиной инцидента стал сдвиг ветра. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
«Жесткая посадка... могла произойти из-за сдвига ветра», — сообщил источник в авиаотрасли. Это могло привести к возгоранию после жесткой посадки.
Подробности происшествия и информация о состоянии пассажиров и экипажа на данный момент уточняются. Специалисты проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Из самолета эвакуировали около 80 человек. Пожар уже потушен, сообщали ранее турецкие власти. В Росавиации знают об инциденте и разберутся в случившемся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.