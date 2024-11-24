Пойманный на курганском вокзале контрактник сядет на пять лет в колонию

Житель Курганской области, находившийся в самовольной отлучке из военной части, был пойман на вокзале. Сбежавшего из части контрактника признали виновным и приговорили к пяти годам колонии. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
«Курганец-контрактник в увольнении пустился в загул и не вернулся в военную часть. Его нашел патруль на вокзале в городе Щучье, он получил срок за самоволку», — сообщили источники. Курганца приговорили к пяти годам лишения свободы.
Данные подтвердились картотекой гарнизонного суда. Курганец заключил контракт с Минобороны на два года весной 2023 года. Уже в августе он пропал из расположения военной части, ему были приостановлены выплаты.
В декабре его обнаружил наряд на железнодорожном вокзале в городе Щучье. Мужчина был задержан.
Курганец свою вину в суде полностью признал. Рассказал, что, будучи в увольнении выпил алкоголь и оказался в незнакомом месте. При этом он потерял документы и сотовый телефон, после чего решил уехать домой и не сообщил о своем решении в часть.
Суд расценил его действия как самовольное оставление военной части военнослужащим на срок более одного месяца в условиях мобилизации. Он был приговорен к пяти годам колонии.
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