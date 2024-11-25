Зимние каникулы в школах в 2024-2025 году: даты

Зимние каникулы в школах России пройдут с 30 декабря по 12 января
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Каждый ребенок с нетерпением ждет новогодних каникул
Каждый ребенок с нетерпением ждет новогодних каникул Фото:

Зимние каникулы — время для отдыха всей семьей. Чтобы спланировать поездку с детьми к родственникам или на отдых, нужно знать, в какие даты школьники смогут не ходить на уроки. Вся важная информация о грядущих новогодних каникулах — в материале URA.RU.

Даты зимних каникул в 2024-2025 учебном году

Российские школы могут сами решать, на какие даты назначать каникулы, но большинство все-таки пользуются графиком, утвержденным Минпросвещения. Согласно ему, зимние каникулы у школьников в 2024-2025 учебном году пройдут с 30 декабря по 12 января.

Сколько дней продлятся зимние каникулы

Длительность зимних каникул составит ровно две недели, то есть 14 дней. Отдыхать от уроков и домашних заданий дети смогут и в Новый год, и 6-7 января, когда православные отмечают Рождество Христово.

Как школьники будут учиться и отдыхать во второй половине учебного года

После Нового года детей ждут еще два больших учебных периода. Даты четвертей:

Третья четверть: с 9 января по 21 марта 2025 года.

Четвертая четверть: с 31 марта по 28 мая 2025 года.

Кроме зимних каникул, ученики уйдут на отдых еще дважды.

Даты каникул:

Зимние каникулы: с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

Весенние каникулы: с 22 по 31 марта 2025 года.

Летние каникулы: с 28 мая по 31 августа 2025 года.

Кроме того, дополнительные каникулы пройдут у первоклассников — они будут отдыхать с 17 по 24 февраля.

Для кого подходит график каникул на 2024-2025 год

Указанные даты четвертей и каникул актуальны для значительной части учеников школ, выбравших четвертную систему. При триместровой системе график каникул будет другим — дети уходят на отдых спустя каждые пять недель обучения. В таком случае учебный год делится на шесть равных периодов.

Промежуточную аттестацию при триместровой системе проводят трижды за год — всякий раз это происходит после двух пятинедельных блоков. Годовую оценку выводят на основе трех оценок, каждая из которых соответствует одному из триместров.

Школы в нестоличных регионах России чаще всего делят год на четверти — по этой системе учились еще родители и даже бабушки с дедушками нынешних школьников. В Москве и Санкт-Петербурге многие школы предпочли четвертям триместры.

В любом случае, каким бы ни было решение школы относительно графика обучения, родителям заблаговременно должны сообщать даты каникул. Например, публиковать их на ресурсах учреждений и размещать в родительских чатах.

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Зимние каникулы — время для отдыха всей семьей. Чтобы спланировать поездку с детьми к родственникам или на отдых, нужно знать, в какие даты школьники смогут не ходить на уроки. Вся важная информация о грядущих новогодних каникулах — в материале URA.RU. Даты зимних каникул в 2024-2025 учебном году Российские школы могут сами решать, на какие даты назначать каникулы, но большинство все-таки пользуются графиком, утвержденным Минпросвещения. Согласно ему, зимние каникулы у школьников в 2024-2025 учебном году пройдут с 30 декабря по 12 января. Сколько дней продлятся зимние каникулы Длительность зимних каникул составит ровно две недели, то есть 14 дней. Отдыхать от уроков и домашних заданий дети смогут и в Новый год, и 6-7 января, когда православные отмечают Рождество Христово. Как школьники будут учиться и отдыхать во второй половине учебного года После Нового года детей ждут еще два больших учебных периода. Даты четвертей: Третья четверть: с 9 января по 21 марта 2025 года. Четвертая четверть: с 31 марта по 28 мая 2025 года. Кроме зимних каникул, ученики уйдут на отдых еще дважды. Даты каникул: Зимние каникулы: с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Весенние каникулы: с 22 по 31 марта 2025 года. Летние каникулы: с 28 мая по 31 августа 2025 года. Кроме того, дополнительные каникулы пройдут у первоклассников — они будут отдыхать с 17 по 24 февраля. Для кого подходит график каникул на 2024-2025 год Указанные даты четвертей и каникул актуальны для значительной части учеников школ, выбравших четвертную систему. При триместровой системе график каникул будет другим — дети уходят на отдых спустя каждые пять недель обучения. В таком случае учебный год делится на шесть равных периодов. Промежуточную аттестацию при триместровой системе проводят трижды за год — всякий раз это происходит после двух пятинедельных блоков. Годовую оценку выводят на основе трех оценок, каждая из которых соответствует одному из триместров. Школы в нестоличных регионах России чаще всего делят год на четверти — по этой системе учились еще родители и даже бабушки с дедушками нынешних школьников. В Москве и Санкт-Петербурге многие школы предпочли четвертям триместры. В любом случае, каким бы ни было решение школы относительно графика обучения, родителям заблаговременно должны сообщать даты каникул. Например, публиковать их на ресурсах учреждений и размещать в родительских чатах.
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