Гигантский гастромолл в «Екатеринбург-Сити» откроется вопреки прогнозам мэрии

Гастромолл «Главный» в Екатеринбурге откроется 14 декабря

25 ноября 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Первых гостей гастромолл будет встречать уже через три недели Фото предоставлено пресс-службой «УГМК-Застройщик» Первых посетителей гастроном «Главный» встретит не в 2025 году, как прогнозировал глава департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, а в декабре 2024 года. Об этом сообщают представители площадки в соцсетях. «Готовимся к гранд-открытию, которое состоится уже 14 и 15 декабря. Совсем скоро мы анонсируем, что будет ждать тебя на этом увлекательном мероприятии», — говорится в посте. На первом этаже гостей будут ждать чайная PIMS, японское бистро YUZU, ПШК от Андрея Буркова, «Шанежная» от шеф-повара Сергея Мирошникова, «Пян Се», BREADWAY, JazzBurg’s, «Уральская русалочка» и «Медитация». Всего же должно появиться 30 корнеров и восемь ресторанов. Также на первом этаже установят сцену с большим экраном для проведения культурных программ, мастер-классов, концертов. На верхних этажах расположатся офисы. В интерьере постарались минимизировать уровень визуального шума, который характерен для большинства фудкортов. Для удобства гостей появится подземный двухуровневый паркинг. Инвестиции в проект составили 2,5 миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первых посетителей гастроном «Главный» встретит не в 2025 году, как прогнозировал глава департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, а в декабре 2024 года. Об этом сообщают представители площадки в соцсетях. «Готовимся к гранд-открытию, которое состоится уже 14 и 15 декабря. Совсем скоро мы анонсируем, что будет ждать тебя на этом увлекательном мероприятии», — говорится в посте. На первом этаже гостей будут ждать чайная PIMS, японское бистро YUZU, ПШК от Андрея Буркова, «Шанежная» от шеф-повара Сергея Мирошникова, «Пян Се», BREADWAY, JazzBurg’s, «Уральская русалочка» и «Медитация». Всего же должно появиться 30 корнеров и восемь ресторанов. Также на первом этаже установят сцену с большим экраном для проведения культурных программ, мастер-классов, концертов. На верхних этажах расположатся офисы. В интерьере постарались минимизировать уровень визуального шума, который характерен для большинства фудкортов. Для удобства гостей появится подземный двухуровневый паркинг. Инвестиции в проект составили 2,5 миллиарда рублей.