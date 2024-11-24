24 ноября 2024

Появились кадры из нового гигантского гастромолла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершают интерьерные работы в гастромолле «Главный»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интерьер гастромолла выполнен в спокойных оттенках
Интерьер гастромолла выполнен в спокойных оттенках

Архитектурная мастерская RIM.VIII показала, как сейчас выглядит шестиэтажный гастромолл «Главный» от «УГМК-Застройщик». Видео с площадки, которая в 2025 году станет доступна для екатеринбуржцев, появилось в соцсетях.

Интерьер гастрономической мекки создал шеф-архитектор бюро Григорий Заславский. При разработке дизайна он стремился максимально снизить уровень визуального шума, который часто присутствует на подобных площадках. Уже сейчас можно увидеть, как воплощается в жизнь идея парящего сада и обилия света. Кроме того, пространство постепенно наполняется мягкими зонами и дизайнерской мебелью.

Известно, что гастромолл будет состоять из шести этажей. На первом расположатся гастрорынок и фудкорт, управлять которыми будет команда Руслана Мухаметшина, известного по ресторанам Breadway и The Barbara. Верхние этажи отдадут под офисы с лаундж-зонами и переговорными комнатами. Общий объем инвестиций в проект составил 2,5 миллиарда рублей.

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Архитектурная мастерская RIM.VIII показала, как сейчас выглядит шестиэтажный гастромолл «Главный» от «УГМК-Застройщик». Видео с площадки, которая в 2025 году станет доступна для екатеринбуржцев, появилось в соцсетях. Интерьер гастрономической мекки создал шеф-архитектор бюро Григорий Заславский. При разработке дизайна он стремился максимально снизить уровень визуального шума, который часто присутствует на подобных площадках. Уже сейчас можно увидеть, как воплощается в жизнь идея парящего сада и обилия света. Кроме того, пространство постепенно наполняется мягкими зонами и дизайнерской мебелью. Известно, что гастромолл будет состоять из шести этажей. На первом расположатся гастрорынок и фудкорт, управлять которыми будет команда Руслана Мухаметшина, известного по ресторанам Breadway и The Barbara. Верхние этажи отдадут под офисы с лаундж-зонами и переговорными комнатами. Общий объем инвестиций в проект составил 2,5 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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