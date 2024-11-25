Помощнику владыки Кульберга за попытку изнасилования грозит 6 лет тюрьмы

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Сидоров скрывал в суде свое лицо
Сидоров скрывал в суде свое лицо Фото:
новость из сюжета
Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Помощнику митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниил Сидорову грозит шесть лет колонии. Это следует из статьи УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело.

Согласно кодексу, часть первая статьи 132 — «Насильственные действия сексуального характера» — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Сидоров — клирик храма «Большой Златоуст» и секретарь-референт владыки Кульберга — обвиняется в попытке изнасилования 18-летней студентки. Он напал на нее поздним вечером 10 ноября и скрывал свое лицо под маской. Сидоров женат, в семье растет маленький сын. После случившегося иерею запретили служение в церкви. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.

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Помощнику митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниил Сидорову грозит шесть лет колонии. Это следует из статьи УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело. Согласно кодексу, часть первая статьи 132 — «Насильственные действия сексуального характера» — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Сидоров — клирик храма «Большой Златоуст» и секретарь-референт владыки Кульберга — обвиняется в попытке изнасилования 18-летней студентки. Он напал на нее поздним вечером 10 ноября и скрывал свое лицо под маской. Сидоров женат, в семье растет маленький сын. После случившегося иерею запретили служение в церкви. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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