Помощнику владыки Кульберга за попытку изнасилования грозит 6 лет тюрьмы

Сидоров скрывал в суде свое лицо Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Помощнику митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниил Сидорову грозит шесть лет колонии. Это следует из статьи УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело.

Согласно кодексу, часть первая статьи 132 — «Насильственные действия сексуального характера» — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Сидоров — клирик храма «Большой Златоуст» и секретарь-референт владыки Кульберга — обвиняется в попытке изнасилования 18-летней студентки. Он напал на нее поздним вечером 10 ноября и скрывал свое лицо под маской. Сидоров женат, в семье растет маленький сын. После случившегося иерею запретили служение в церкви. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.