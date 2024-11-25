Чем в Кургане занимался Шестой отдел УВД, организованный в 90-х годах

В Кургане в конце 80-х годов прошлого века был создан спецотдел по борьбе с организованной преступностью. Подразделение получило название Шестой отдел. Чем занимались сотрудники отдела и кто его возглавлял, читайте в материале URA.RU.
Начало борьбы с организованной преступностью
В августе 1989 года в УВД Курганской области был создан Шестой отдел, задачей которого стала борьба с организованной преступностью. Сперва состав отдела насчитывал всего пять человек: Василий Лустин, Александр Спицын, Анатолий Пенский, Сергей Еремеев и Владимир Морозкин. Руководителем стал Владимир Шахов. Эти сотрудники стали основой для специального подразделения.
Расширение и успехи в 1990-е
В 1991 году, согласно приказу МВД СССР №10, в структуре УВД было создано оперативно-розыскное бюро, штат которого составил 25 человек. Это стало значительным шагом в усилении борьбы с преступностью. К 1997 году, благодаря усилиям управления, в Шадринске были раскрыты массовые заказные убийства. Оперативная группа под руководством Шахова раскрыла четыре заказных убийства и два покушения на убийство за шесть месяцев, а также обезвредила две преступные группировки, среди которых была банда Станислава Черепахи.
Особые задачи и требования к сотрудникам
Сотрудники Шестого отдела не только занимались расследованиями, но и выполняли задачи по задержанию особо опасных преступников, их сопровождению и охране. Спецназ вывозил преступников для проведения следственных действий в различные города. Он также обеспечивал безопасность свидетелей и сотрудников следственного отдела, прокуратуры. Важной частью работы было проведение специальных тренировок, включая освобождение заложников и противодействие терроризму.
Влияние на общественную безопасность
Работа Шестого отдела УВД Курганской области значительно повысила уровень безопасности в регионе. Особенно это касалось криминальных районов Кургана, таких как Заозерный, Восточный и Рябково — здесь проводилось постоянное патрулирование. Сотрудники отдела регулярно проходили обучение, что позволяло им эффективно справляться с тяжелой работой в условиях высокой криминальной активности. Об отделе ходили слухи и легенды. Внимания сотрудников Шестого отдела старались избегать все представители криминальных структур региона.
Реорганизация
В 2003 году отдел был преобразован в управление. Сотрудники структуры раскрыли убийства владельцев квартир. Была арестована группа, занимавшаяся грабежами и вымогательствами. В Куртамыше был арестован и осужден криминальный авторитет, который обложил данью местных предпринимателей.
В течение 10 месяцев 2003 года всего было выявлено 176 преступлений, из которых 128 относятся к категории тяжких и особо тяжких. В ходе оперативно-следственных мероприятий было раскрыто 138 преступлений, из них более 100 особо тяжких. В три раза больше выявлено случаев незаконного оборота наркотиков.
Руководители
После полковника милиции Шахова, руководившего отделом до 2000 года, подразделение на короткое время возглавил полковник Николай Снетков. Затем его сменил полковник Олег Гуганов, после которого отделом стал руководить Григорий Швецов.
В 2003 году руководителем управления по борьбу с организованной преступностью возглавил Михаил Закомалдин. Силовик руководил управлением по борьбе с организованной преступностью на протяжении четырех лет. После этого Закомалдин ушел на повышение в Карелию и Башкортостан, дослужился до звания генерал-лейтенанта МВД.
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