В Китае задержан высокопоставленный дипломат Лю Цзяньчао

Высокопоставленный китайский дипломат Лю Цзяньчао, возглавлявший с 2022 года Международный отдел Коммунистической партии Китая (КПК), был задержан правоохранительными органами страны. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
«Китай задержал высокопоставленного дипломата [Лю Цзяньчао], помогавшего налаживанию отношений с США», — передают авторы материала. По данным WSJ, Лю Цзяньчао проходил в числе наиболее влиятельных внешнеполитических чиновников КНР и рассматривался одним из основных кандидатов на пост министра иностранных дел Китая.
Причины задержания официально не разглашаются. Лю Цзяньчао занимал пост главы Международного отдела КПК — структуры, отвечающей за установление и поддержание контактов с зарубежными политическими партиями. Эта организация действует параллельно с Министерством иностранных дел КНР и фактически выполняет самостоятельную внешнеполитическую функцию.
