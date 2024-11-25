Правнучка Хрущева узнала об отмене выступления в Ельцин Центре по прилету из Канады

Нина Хрущева узнала об отмене выступления в Ельцин Центре по прилету из Канады

25 ноября 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Выступление Хрущевой отменили за день до мероприятия Фото: Илья Московец © URA.RU Правнучка бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина узнала об отмене своего выступления в Ельцин Центре после того, как уже прилетела в Екатеринбург из Канады. В ближайшее время она собирается вернуться домой, рассказали URA.RU в пресс-службе центра. «Нина Хрущева уже прилетела, успела погулять по городу. [Будет в Екатеринбурге] до завтра, но это не точно. Дольше вряд ли останется», — пояснили в Ельцин Центре. Правнучка экс-генсека ЦК КПСС должна была презентовать книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» 26 ноября. В произведении профессор планировала рассказать о своем прадедушке, чем бывший советский лидер отличается от Дональда Трампа и многое другое. Однако об этом узнали общественники, которые попросили проверить Хрущеву на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом и отменить ее выступление. Обращения отправили в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правнучка бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина узнала об отмене своего выступления в Ельцин Центре после того, как уже прилетела в Екатеринбург из Канады. В ближайшее время она собирается вернуться домой, рассказали URA.RU в пресс-службе центра. «Нина Хрущева уже прилетела, успела погулять по городу. [Будет в Екатеринбурге] до завтра, но это не точно. Дольше вряд ли останется», — пояснили в Ельцин Центре. Правнучка экс-генсека ЦК КПСС должна была презентовать книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» 26 ноября. В произведении профессор планировала рассказать о своем прадедушке, чем бывший советский лидер отличается от Дональда Трампа и многое другое. Однако об этом узнали общественники, которые попросили проверить Хрущеву на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом и отменить ее выступление. Обращения отправили в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ.