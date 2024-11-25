Правнучка Хрущева узнала об отмене выступления в Ельцин Центре по прилету из Канады

Нина Хрущева узнала об отмене выступления в Ельцин Центре по прилету из Канады
© Служба новостей «URA.RU»
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Паблик-ток «Чего стоило слово пацана? Феномен уличной преступности на рубеже эпох 1980-1990-х годов». Екатеринбург, ельцин центр
Выступление Хрущевой отменили за день до мероприятия Фото:

Правнучка бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина узнала об отмене своего выступления в Ельцин Центре после того, как уже прилетела в Екатеринбург из Канады. В ближайшее время она собирается вернуться домой, рассказали URA.RU в пресс-службе центра.

«Нина Хрущева уже прилетела, успела погулять по городу. [Будет в Екатеринбурге] до завтра, но это не точно. Дольше вряд ли останется», — пояснили в Ельцин Центре.

Правнучка экс-генсека ЦК КПСС должна была презентовать книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» 26 ноября. В произведении профессор планировала рассказать о своем прадедушке, чем бывший советский лидер отличается от Дональда Трампа и многое другое. Однако об этом узнали общественники, которые попросили проверить Хрущеву на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом и отменить ее выступление. Обращения отправили в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ.

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Правнучка бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина узнала об отмене своего выступления в Ельцин Центре после того, как уже прилетела в Екатеринбург из Канады. В ближайшее время она собирается вернуться домой, рассказали URA.RU в пресс-службе центра. «Нина Хрущева уже прилетела, успела погулять по городу. [Будет в Екатеринбурге] до завтра, но это не точно. Дольше вряд ли останется», — пояснили в Ельцин Центре. Правнучка экс-генсека ЦК КПСС должна была презентовать книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» 26 ноября. В произведении профессор планировала рассказать о своем прадедушке, чем бывший советский лидер отличается от Дональда Трампа и многое другое. Однако об этом узнали общественники, которые попросили проверить Хрущеву на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом и отменить ее выступление. Обращения отправили в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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