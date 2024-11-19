Пермь стала одним из лидеров по росту цен на новостройки

В Перми подорожали квадратные метры в строящихся домах. С сентября по ноябрь 2024 года прирост составил 8%. Это один из самых высоких показателей среди городов-миллионников России, сообщили URA.RU аналитики портала Restate.
«В ноябре средняя цена за „квадрат“ в новостройках в Перми выросла на 12 тысяч рублей или на 8% и достигла 153 тысячи рублей. Здесь основной рост пришелся на февраль-май текущего года (период ажиотажного спроса перед закрытием льготной ипотеки), однако отката назад после этого не произошло», — рассказали аналитики.
Уточняется, что квартиры в строящихся домах на 40% дороже, чем на вторичном рынке. При этом зимой разница была намного меньше. Стоимость «квадрата» в новостройке в столице Прикамья достигла Екатеринбурга, где квадратный метр продают за 154 тысячи рублей. По мнению риелторов, рост цены в Перми обусловлен повышением спроса. Осенью горожане стали активнее покупать квартиры в готовых новых домах, на которые распространяются условия семейной ипотеки. По данным аналитиков, кроме Перми рекордный рост цен на «квадрат» в новостройках также был отмечен в Омске (+10%) и Челябинске (+9%).
Ранее URA.RU рассказало, что пермяки берут ипотеку на новостройки на один из самых коротких сроков в стране. В среднем горожане рассчитывают погасить долг за 21 год и 10 месяцев.
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