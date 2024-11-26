Дело экс-директора нацпарка «Таганай» Яковлева ушло в суд

Генпрокуратура отправила в суд дело замглавы департамента Минприроды РФ

Алексей Яковлев подозревается в получении крупных взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело в отношении экс- директора нацпарка «Таганай» Челябинской области, замглавы департамента Минприроды РФ Алексея Яковлева направлено в суд. Как сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО, Яковлеву вменяют получение взяток на общую сумму более трех миллионов рублей.

«Как полагает следствие, в период с октября 2021 года по июль 2023 года Яковлев получил от предпринимателя Ульяны Филипповой как лично, так и через посредника, замдиректора нацпарка Евгения Пузанова более двух миллионов рублей за способствование в осуществлении ею предпринимательской деятельности в сфере общепита и торговли сувенирной продукцией на территории ФГБУ „Национальный парк ‚Таганай‘, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, с марта 2021 года по декабрь 2022 года экс-директор нацпарка Эльвина Новоселова, возглавившая его после перехода Яковлева в Минприроды, ежемесячно передавала ему 50 тысяч рублей за общее покровительство. Эти деньги оформлялись как премии пятерым сотрудникам ФГБУ «Национальный парк «Таганай». Общая сумма взяток превысила миллион рублей.

Кроме того, Новоселова по просьбе Яковлева безвозмездно предоставила компании, с руководством которой он был в дружеских отношениях, универсальный фронтальный минипогрузчик, находящийся в федеральной собственности.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на квартиру Яковлева в Москве. Также арест наложен на две квартиры в Златоусте, находящихся в собственности Новоселовой. Уголовное дело будет направлено в Златоустовский городской суд.

Яковлев ранее занимал пост заместителя директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ. До этого он был директором нацпарка «Таганай».

В ноября 2023 года его задержали в Москве и арестовали по обвинению в получении крупных взяток. Вместе с ним под следствие попало и руководство «Таганая» — директор парка Эльвина Новоселова и ее заместитель Евгений Пузанов. По версии следствия, они организовали целую схему для своих махинаций.