В Кремле рассказали о дальнейшем общении Путина и Шольца

Ушаков: Россия будет поддерживать контакты с ФРГ после разговора Путина и Шольца

26 ноября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

После разговора Владимира Путина и Олафа Шольца планируется, что контакты между РФ и ФРГ будут проводиться чаще Фото: Владимир Андреев © URA.RU После того как в ноябре состоялся первый за два года телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, стороны обговорили ряд актуальных вопросов, однако дальнейшие контакты между лидерами государств не обсуждались. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Состоялся разговор, вопросы которые обсуждались были обозначены. О дальнейших контактах не договаривались», — рассказал Ушакова на брифинге по саммиту ОДКБ. Тем не менее помощник российского президента отметил, что будет продолжать периодически поддерживать связь со своим немецким коллегой. Разговор между Путиным и Шольцем по телефону состоялся 15 ноября. Основная тема, которая стояла на повестке — конфликт на Украине. Политики обозначили несколько мотивов звонка Шольца Путину, передает телеканал «Царьград». После Шольц выразил надежду, что такие разговоры будут проводиться чаще. Украиский лидер Владимир Зеленский отреагировал на диалог и заявил, что таким образом был открыт «ящик Пандоры», который скажется на будущем отношении стран Запада к России. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что не против переговорить с президентом РФ, как представиться повод. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После того как в ноябре состоялся первый за два года телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, стороны обговорили ряд актуальных вопросов, однако дальнейшие контакты между лидерами государств не обсуждались. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Состоялся разговор, вопросы которые обсуждались были обозначены. О дальнейших контактах не договаривались», — рассказал Ушакова на брифинге по саммиту ОДКБ. Тем не менее помощник российского президента отметил, что будет продолжать периодически поддерживать связь со своим немецким коллегой. Разговор между Путиным и Шольцем по телефону состоялся 15 ноября. Основная тема, которая стояла на повестке — конфликт на Украине. Политики обозначили несколько мотивов звонка Шольца Путину, передает телеканал «Царьград». После Шольц выразил надежду, что такие разговоры будут проводиться чаще. Украиский лидер Владимир Зеленский отреагировал на диалог и заявил, что таким образом был открыт «ящик Пандоры», который скажется на будущем отношении стран Запада к России. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что не против переговорить с президентом РФ, как представиться повод.