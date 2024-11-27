Полпред Жога заявил, что переворот на Украине начался в 2004 году

27 ноября 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Полпред считает, что работа по разделению украинцев и русских велась 10 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Подготовка к госперевороту на Украине началась в 2004 году за 10 лет до событий на Майдане. Таким мнением поделился участник СВО, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. «Все это началось в 2004 году, когда были выборы президента Украины, когда Виктор Ющенко и Виктор Янукович были кандидатами, когда придумали третьи выборы, потому что западные партнеры не смогли провести нужного им кандидата. Это была, грубо говоря, репетиция тех событий, которые мы видели в 2014 году», — сказал Жога в интервью ТАСС, полная версия которого выйдет утром 27 ноября. Он заявил, что «понял это уже потом, когда стал начальником штаба». «Начал анализировать, возвращаться назад, поднимать какие-то документы», — добавил Жога. Полпред считает, что работа по разделению украинцев и русских велась все эти 10 лет. Артем Жога стал полпредом 2 октября. Ранее он год руководил Народным советом ДНР, возглавлял разведбатальон «Спарта» в зоне спецоперации на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подготовка к госперевороту на Украине началась в 2004 году за 10 лет до событий на Майдане. Таким мнением поделился участник СВО, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. «Все это началось в 2004 году, когда были выборы президента Украины, когда Виктор Ющенко и Виктор Янукович были кандидатами, когда придумали третьи выборы, потому что западные партнеры не смогли провести нужного им кандидата. Это была, грубо говоря, репетиция тех событий, которые мы видели в 2014 году», — сказал Жога в интервью ТАСС, полная версия которого выйдет утром 27 ноября. Он заявил, что «понял это уже потом, когда стал начальником штаба». «Начал анализировать, возвращаться назад, поднимать какие-то документы», — добавил Жога. Полпред считает, что работа по разделению украинцев и русских велась все эти 10 лет. Артем Жога стал полпредом 2 октября. Ранее он год руководил Народным советом ДНР, возглавлял разведбатальон «Спарта» в зоне спецоперации на Украине.