Полпред Жога узнал о своем назначении от URA.RU

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Артем Жога с визитом в технопарк «Университетский». Екатеринбург , жога артем, филиппович леонид
Артем Жога стал полпредом 2 октября Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога узнал, что рассматривается на эту должность, от журналистов URA.RU. На это указывает его рассказ об обстоятельствах назначения в первом большом интервью.

«Впервые я узнал об этой перспективе от журналистов. Мне написали, что ходят слухи, есть такая информация (это было 18 сентября, URA.RU сообщило о готовящейся политической сенсации первым из российских СМИ — прим. ред.). Я как раз был в Пятигорске на одном из модулей обучения по РАНХиГСу. Я на тот момент действительно не обладал информацией, и ответил „первый раз слышу“. Мой ответ довольно-таки быстро распространился на больших медийных ресурсах. Потом, когда меня вызвали, сказали, что должен быть в Москве 25-го числа, и тут же я сопоставил факты, понял, что Владимир Владимирович Якушев снимает полномочия 24-го, соответственно, 25-го должно быть назначение», — цитирует Жогу ТАСС.

Почему он официально стал полпредом только 2 октября, у Жоги уточнять не стали. Он сказал, что, услышав предложение, волновался, ощущая большую ответственность.

Артем Жога прибыл на Урал в ночь на 4 октября. С тех пор он познакомился со всеми губернаторами и объехал регионы (в некоторых уже побывал по два-три раза). До этого он год руководил Народным советом ДНР. А с весны 2022-го — после героической гибели сына Владимира — Жога командовал разведбатальоном «Спарта».

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога узнал, что рассматривается на эту должность, от журналистов URA.RU. На это указывает его рассказ об обстоятельствах назначения в первом большом интервью. «Впервые я узнал об этой перспективе от журналистов. Мне написали, что ходят слухи, есть такая информация (это было 18 сентября, URA.RU сообщило о готовящейся политической сенсации первым из российских СМИ — прим. ред.). Я как раз был в Пятигорске на одном из модулей обучения по РАНХиГСу. Я на тот момент действительно не обладал информацией, и ответил „первый раз слышу“. Мой ответ довольно-таки быстро распространился на больших медийных ресурсах. Потом, когда меня вызвали, сказали, что должен быть в Москве 25-го числа, и тут же я сопоставил факты, понял, что Владимир Владимирович Якушев снимает полномочия 24-го, соответственно, 25-го должно быть назначение», — цитирует Жогу ТАСС. Почему он официально стал полпредом только 2 октября, у Жоги уточнять не стали. Он сказал, что, услышав предложение, волновался, ощущая большую ответственность. Артем Жога прибыл на Урал в ночь на 4 октября. С тех пор он познакомился со всеми губернаторами и объехал регионы (в некоторых уже побывал по два-три раза). До этого он год руководил Народным советом ДНР. А с весны 2022-го — после героической гибели сына Владимира — Жога командовал разведбатальоном «Спарта».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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