Полпред Жога узнал о своем назначении от URA.RU

27 ноября 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Артем Жога стал полпредом 2 октября Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога узнал, что рассматривается на эту должность, от журналистов URA.RU. На это указывает его рассказ об обстоятельствах назначения в первом большом интервью. «Впервые я узнал об этой перспективе от журналистов. Мне написали, что ходят слухи, есть такая информация (это было 18 сентября, URA.RU сообщило о готовящейся политической сенсации первым из российских СМИ — прим. ред.). Я как раз был в Пятигорске на одном из модулей обучения по РАНХиГСу. Я на тот момент действительно не обладал информацией, и ответил „первый раз слышу“. Мой ответ довольно-таки быстро распространился на больших медийных ресурсах. Потом, когда меня вызвали, сказали, что должен быть в Москве 25-го числа, и тут же я сопоставил факты, понял, что Владимир Владимирович Якушев снимает полномочия 24-го, соответственно, 25-го должно быть назначение», — цитирует Жогу ТАСС. Почему он официально стал полпредом только 2 октября, у Жоги уточнять не стали. Он сказал, что, услышав предложение, волновался, ощущая большую ответственность. Артем Жога прибыл на Урал в ночь на 4 октября. С тех пор он познакомился со всеми губернаторами и объехал регионы (в некоторых уже побывал по два-три раза). До этого он год руководил Народным советом ДНР. А с весны 2022-го — после героической гибели сына Владимира — Жога командовал разведбатальоном «Спарта». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога узнал, что рассматривается на эту должность, от журналистов URA.RU. На это указывает его рассказ об обстоятельствах назначения в первом большом интервью. «Впервые я узнал об этой перспективе от журналистов. Мне написали, что ходят слухи, есть такая информация (это было 18 сентября, URA.RU сообщило о готовящейся политической сенсации первым из российских СМИ — прим. ред.). Я как раз был в Пятигорске на одном из модулей обучения по РАНХиГСу. Я на тот момент действительно не обладал информацией, и ответил „первый раз слышу“. Мой ответ довольно-таки быстро распространился на больших медийных ресурсах. Потом, когда меня вызвали, сказали, что должен быть в Москве 25-го числа, и тут же я сопоставил факты, понял, что Владимир Владимирович Якушев снимает полномочия 24-го, соответственно, 25-го должно быть назначение», — цитирует Жогу ТАСС. Почему он официально стал полпредом только 2 октября, у Жоги уточнять не стали. Он сказал, что, услышав предложение, волновался, ощущая большую ответственность. Артем Жога прибыл на Урал в ночь на 4 октября. С тех пор он познакомился со всеми губернаторами и объехал регионы (в некоторых уже побывал по два-три раза). До этого он год руководил Народным советом ДНР. А с весны 2022-го — после героической гибели сына Владимира — Жога командовал разведбатальоном «Спарта».