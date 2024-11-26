Смолинского маньяка освободили от наказания за похищение, изнасилование и убийство женщин. Фото, видео

Челябинский суд отправил смолинского маньяка Ческидова на лечение

27 ноября 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Ческидов отправился на лечение Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Советский райсуд Челябинска 27 ноября поставило точку в деле Владимира Ческидова, прозванного в народе «Смолинским маньяком». Его освободили от ответственности за похищение, изнасилование и убийство женщин. Как передает корреспондент URA.RU, из-за обнаруженных проблем с психикой вместо колонии его отправили в медучреждение. «Освободить Владимира Ческидова от уголовной ответственности в связи с его невменяемостью. Применить к Ческидову принудительные меры медицинского характера. Отправить на принудительное лечение в медучереждение, оказывающее психиатрическую помощь с интенсивным наблюдением», — зачитала решение по делу судья Ольга Жукова. Ческидов был задержан сотрудниками полиции в конце июня 2023 года, когда одна из его пленниц смогла сбежать. По словам женщины, на протяжении 14 лет он удерживал ее в своем доме. Пленение сопровождалось изнасилованиями. В ходе обыска в доме Ческидова нашли порнографические материалы и секс-игрушки, а во дворе расчлененное тело женщины. Сначала мужчина сознался во всех преступлениях, кроме изнасилования. По его словам, интимная связь с пленницей у него была по обоюдному согласию. Но с началом судебного процесса он заявил о своей невиновности. Что известно о смолинском маньяке Ческидове Делом Ческидова занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону. В ходе следствия было проведено множество экспертиз: Ческидов проходил комплексную экспертизу в ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» в Москве. Там и определили, что мужчина страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими. В суд материалы дела поступили с постановлением о применении к Ческидову принудительных мер медицинского характера. Прокурор в прениях просил отправить мужчину на лечение. Адвокат же настаивал на оправдании. Суд встал на сторону стороны обвинения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советский райсуд Челябинска 27 ноября поставило точку в деле Владимира Ческидова, прозванного в народе «Смолинским маньяком». Его освободили от ответственности за похищение, изнасилование и убийство женщин. Как передает корреспондент URA.RU, из-за обнаруженных проблем с психикой вместо колонии его отправили в медучреждение. «Освободить Владимира Ческидова от уголовной ответственности в связи с его невменяемостью. Применить к Ческидову принудительные меры медицинского характера. Отправить на принудительное лечение в медучереждение, оказывающее психиатрическую помощь с интенсивным наблюдением», — зачитала решение по делу судья Ольга Жукова. Ческидов был задержан сотрудниками полиции в конце июня 2023 года, когда одна из его пленниц смогла сбежать. По словам женщины, на протяжении 14 лет он удерживал ее в своем доме. Пленение сопровождалось изнасилованиями. В ходе обыска в доме Ческидова нашли порнографические материалы и секс-игрушки, а во дворе расчлененное тело женщины. Сначала мужчина сознался во всех преступлениях, кроме изнасилования. По его словам, интимная связь с пленницей у него была по обоюдному согласию. Но с началом судебного процесса он заявил о своей невиновности. Делом Ческидова занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону. В ходе следствия было проведено множество экспертиз: Ческидов проходил комплексную экспертизу в ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» в Москве. Там и определили, что мужчина страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими. В суд материалы дела поступили с постановлением о применении к Ческидову принудительных мер медицинского характера. Прокурор в прениях просил отправить мужчину на лечение. Адвокат же настаивал на оправдании. Суд встал на сторону стороны обвинения.