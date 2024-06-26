Что известно о смолинском маньяке, который не хочет признавать вину

Челябинский маньяк, держащий в плену женщин, отрицает свою вину

Владимир Ческидов направлен на принудительное лечение, но продолжает отрицать вину Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

В Челябинске 26 июня прошло заседание суда с участием выжившей жертвы смолинского маньяка Владимира Ческидова, которую он удерживал в плену 14 лет. Екатерину привели в зал суда через черный вход, обеспечивая ее безопасность конвоем. Заседание закрыли от журналистов, чтобы сохранить в тайне подробности многолетних истязаний девушки. Сам Ческидов продолжает отрицать свою вину. Что известно о деле маньяка к сегодняшнему дню — в материале URA.RU.

Заявление в полицию

В июле 2023 года Екатерина обратилась в полицию и рассказала, что ее 14 лет насильно удерживал в частном доме поселка Смолино мужчина. По ее словам, в доме жила и другая женщина по имени Оксана, которую он убил и закопал в огороде. Обеих пленниц челябинец регулярно насиловал.

Дом в поселке Смолино, где маньяк держал своих жертв 14 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жертва маньяка рассказала, что обеих девушек мужчина заманил на вокзале «Синегорье», первую в 2008 году, вторую в 2009 году. Он держал пленниц взаперти в частном доме поселка Смолино и иногда выпускал для работ в огороде под своим присмотром, постоянно избивая и угрожая убийством. В 2011 году первую девушку мужчина убил, расчленил и заставил вторую помогать ее закапывать на участке.

История побега

Смолинский маньяк употреблял алкоголь, в один из случаев у него случился приступ белой горячки. Мужчину забрали медики. Его мать, Валентина, открыла дверь пленницы и позволила сбежать.

Мать маньяка направили на судебную медэкспертизу, но признали вменяемой. Она избежала ответственности, так как помогла беглянке.

Мать маньяка помогла девушке сбежать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обыск

Для проверки слов сбежавшей женщины силовики провели обыск в доме маньяка. У него были обнаружены диски с порно, секс-игрушки, БДСМ-приспособления в отдельной комнате, которая запиралась снаружи на ключ, а окна были заколочены. Кроме того, на заднем дворе обнаружены скелетированные останки человека.

Задержание

Мужчину задержали 30 июля 2023 года, он расплакался в суде во время оглашения решения оставить его под стражей. Затем он признался во всех преступлениях, кроме изнасилований, так как утверждал, что интимная близость была по обоюдному согласию. Ческидов был направлен на медэкспертизу в Москву, которая признала его невменяемым.

Маньяк расплакался в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена маньяка живет в Екатеринбурге

Законная супруга смолинского маньяка проживает в Екатеринбурге, развод не оформлен. Об этом сообщила в ходе судебного заседания мать Ческидова.

Суд

После признания Ческидова невменяемым уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера. Маньяк избежит колонии, так как будет направлен на принудительное лечение в психдиспансер.

На суд Ческидова привезли из психдиспансера в пижаме Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В суд Ческидова привели в пижаме. 10 июня ему продлили срок содержания в психдиспансере на шесть месяцев. Сегодня, 26 июня, состоялось очередное заседание суда, теперь уже с участием сбежавшей жертвы маньяка Екатерины. О ней известно, что с момента обращения в полицию с женщиной работали психологи. Екатерину поставили в очередь на получение квартиры.

Встреча в суде

26 июня в Советском райсуде Челябинска Ческидов вновь заявил о своей невиновности. Перед началом слушания он успел крикнуть журналистам: «Я не виноват». Его снова привезли в суд из психдиспансера в пижаме с номером 10 на спине.

Суд выслушал заявления жертвы маньяка Екатерины, которую привели на заседание под конвоем для обеспечения безопасности. Во время заседания из зала доносились крики Ческидова, который отрицал заявления жертвы. После суда он вновь отрицательно мотал головой на вопрос журналистов, правду ли рассказала Екатерина.