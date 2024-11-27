Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала кадры показаний выжившей пленницы Владимира Ческидова, прозванного в народе «Смолинским маньяком». По словам женщины, он угрожал ей, а на время отлучки связывал и запирал дома.
«Взял нож и приставил к горлу. Сказал: „если ты сейчас дернешься, я тебе нож всажу. Ты захвачена. Ты отсюда ни шагу не сделаешь“. Меня начало трясти», — вспомнила женщина.
По ее словам, когда Ческидов привез ее к себе в дом там уже находилась женщина по имени Оксана. Через год Ческидов убил ее. Вторую же пленницу мужчина удерживал 14 лет.
«Он меня здесь завязывал. Здесь конструкция была. Я на ней лежала. Еще одна конструкция была — намордник. Он мне руки завязывал, рот скотчем заклеивал. Так я и лежала до вечера, пока он не приедет из города», — рассказала женщина.
Сбежать пленнице удалось по счастливой случайности — когда Ческидова забрали медики с приступом белой горячки. Она сразу же сообщила о произошедшем в полицию. Мужчина был задержан.
Ческидова обвинили в похищении, изнасиловании и убийстве. На начальном этапе расследования он признался в содеянном. При этом обвинения в изнасиловании отрицал, говорил, что интим был по обоюдному согласию. Мужчину отправили на психэкспертизу.
Около полугода Ческидов провел в Москве в в ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского». Там определили, что мужчина страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими. В результате 27 ноября текущего года его признали виновным по всем пунктам обвинения. Но вместо колонии отправили на лечение. Срок лечения будет зависеть от результата дальнейших экспертиз.
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