Щетилин и еще четыре человека пострадали в ДТП на Чичерина и Кашириных 25 ноября Фото: Анна Журавлева © URA.RU

новость из сюжета BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске

Хоккеист Алексей Щетилин, которого 25 ноября сбил пьяный бизнесмен на BMW X6 в Челябинске, пришел на тренировку команды «Челмет». Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

«Алексей Щетилин передает всем пламенный привет» — говорится в сообщении в telegram-канале «Челмет». Щетилин не принимал участие в тренировочном процессе, судя по видео. Болельщикам он ничего не сказал, только помахал рукой.

Днем 25 ноября пьяный бизнесмен Алексей Корягин на BMW X6 въехал в людей, которые стояли на островке безопасности на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Пострадали пять человек — Щетилин с супругой, а также семья Назаровых — муж, жена и 11-месячный ребенок.

Второй судебный участок Калининского района Челябинска 26 ноября арестовал на 15 суток Корягина, сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Бизнесмен признал свою вину.

С его слов, он пил несколько дней. В день трагедии утром выпил банку пива и поехал на дачу, чтобы продолжить там, рассказал Корягин. Но по пути влетел в толпу людей и попытался скрыться с места происшествия. Вся информация о ДТП на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске собрана в сюжете на URA.RU.