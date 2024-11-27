Семья жертвы недовольна судьей, отпустившей помощника митрополита Кульберга

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Анисимов, сотрудник Госавтодор. Курган , судебное заседание, судья
Домой священника отпустила судья Октябрьского райсуда Фото:
новость из сюжета
Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Родные потерпевшей с негативом приняли решение судьи Октябрьского райсуда Екатеринбурга, которая отпустила домой (следствие просило поместить в СИЗО) помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниила Сидорова — обвиненного в домогательствах. Такую позицию URA.RU озвучила родственница студентки.

«У судьи, видимо, детей нет. Иначе объяснить ее поступок нельзя», — сказала собеседница агентства. Будет ли пострадавшая обжаловать решение, она не пояснила.

О задержании клирика стало известно утром 25 ноября. По версии следствия, две недели назад он набросился на 19-летнюю девушку в подъезде дома на улице Куйбышева. Ей удалось отбиться и выбежать на улицу. Там священнослужитель начал мастурбировать — это попало на видео. После этого потерпевшая обратилась за помощью к силовикам.

Сидоров признал вину. Суд епархии запретил ему служения, а райсуд — общаться со свидетелями, студенткой и обязал по первому зову приходить в СК. Днем 27 ноября Кульберг на фоне этой истории опубликовал в Telegram загадочный пост, в котором он рассуждает о добре, зле и грехах. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

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Родные потерпевшей с негативом приняли решение судьи Октябрьского райсуда Екатеринбурга, которая отпустила домой (следствие просило поместить в СИЗО) помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниила Сидорова — обвиненного в домогательствах. Такую позицию URA.RU озвучила родственница студентки. «У судьи, видимо, детей нет. Иначе объяснить ее поступок нельзя», — сказала собеседница агентства. Будет ли пострадавшая обжаловать решение, она не пояснила. О задержании клирика стало известно утром 25 ноября. По версии следствия, две недели назад он набросился на 19-летнюю девушку в подъезде дома на улице Куйбышева. Ей удалось отбиться и выбежать на улицу. Там священнослужитель начал мастурбировать — это попало на видео. После этого потерпевшая обратилась за помощью к силовикам. Сидоров признал вину. Суд епархии запретил ему служения, а райсуд — общаться со свидетелями, студенткой и обязал по первому зову приходить в СК. Днем 27 ноября Кульберг на фоне этой истории опубликовал в Telegram загадочный пост, в котором он рассуждает о добре, зле и грехах. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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