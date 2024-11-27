Мишустин отметил тех, кто способен создать еще один «Орешник»

Россия имеет все шансы остудить горячие головы на Западе созданием новейшего вооружения, подобного «Орешнику». Премьер-министр Михаил Мишустин 27 ноября вручил премии правительства в области науки и техники специалистам, которые способны сделать это. Как объяснили URA.RU эксперты, отмечая достижения ученых и инженеров, власти подчеркивают тем самым их вклад в обеспечение технологического суверенитета страны и в повышение ее обороноспособности.
«Мы собрались, чтобы наградить коллективы ученых за создание таких трудов, результаты которых уже внедрены в работу организаций ключевых секторов экономики — промышленности, энергетики, сельского хозяйства, а также космической сферы, здравоохранения. Особенное значение имеет то, что все эти инновации конкурентны и способны заменить зарубежные аналоги. А некоторые из них вообще уникальны», — приветствовал Мишустин участников церемонии награждения.
Он напомнил, что стратегия правительства в сфере научно-технологического развития ставит задачу — обеспечить Россию собственными компонентами, материалами и средствами производства, наладить выпуск всей линейки необходимой продукции. «Чтобы достичь этой цели, нужно продолжать создание эффективной системы взаимодействия науки и предприятий, совершенствовать инфраструктуру, условия для проведения исследований с последующим внедрением инноваций. На этом направлении мы задействуем серьезные усилия и ресурсы, благодаря чему у нас есть достаточно прочная основа для долгосрочного развития», — убежден глава кабмина.
По словам Мишустина, образованные специалисты «важны для реализации восьми национальных проектов технологического лидерства». Особенно это касается талантливой молодежи. «Для этого мы формируем комфортные условия для профессионального развития нового поколения ученых», — подчеркнул премьер.
Премии правительства Мишустин вручил как за научные достижения в области экономической и хозяйственной деятельности, так и за разработки, которые способствовали повышению обороноспособности России. Награды получили ученые за разработку и внедрение промышленных технологий литья и процессов изготовления корпусных отливок для зенитных управляемых ракет типа 48Н6 и 40Н6 из магниевых сплавов. Среди лауреатов — кандидат технических наук Борис Бобрышев, руководитель проекта Александр Ванюнин, главный металлург Александр Замосковный, начальник НИО «Титановые, магниевые, бериллиевые и алюминиевые сплавы» Курчатовского института Виктория Дуюнова и старший научный сотрудник этого же предприятия Инна Мухина.
Руководство страны поддерживает ученых и вдохновляет молодых людей заниматься исследованиями, чтобы не только добиться технологического суверенитета, но и повысить обороноспособность России, объяснил руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков политические смыслы вручения Мишустиным премий в области науки и техники. «Недавно мы воочию увидели результаты деятельности отечественных специалистов, создавших новейшую ракету „Орешник“. Если бы не планомерная работа конструкторов, инженеров и высококвалифицированных рабочих, удар „Орешником“ по Южмашу не был бы таким эффективным», — заметил эксперт.
Развитие отечественной науки позволит России и дальше поддерживать военно-политический суверенитет на высоком уровне и не даст другим государствам навязывать ей свою волю, дополнил Поляков. Такие разработки, как «Орешник», по его словам, быстро остужают горячие головы на Западе.
«Таких перспективных оборонительных систем будет еще больше. Это плоды трудов ученых, которым власти стараются обеспечить как материально-техническую базу для исследований, так и социально-экономические, и бытовые условия. Многолетняя политика руководства страны в области науки и техники сделала профессию инженера, исследователя, конструктора и ученого очень популярной и престижной. Молодежь старается идти в эту отрасль, конкурс в вузах на такие профессии существенно вырос», — отметил политолог.
Внимание правительства к науке позволило предотвратить планы Запада по превращению страны в свой сырьевой придаток, пояснил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. Он назвал такой подход базовым принципом обретения настоящей независимости. «Суверенитета можно добиться только путем разработки собственных мощных вооружений, которым противнику нечего противопоставить. Этот процесс был запущен в России еще в 2000-х годах, и он был бы невозможен без профессиональных кадров в области науки. Накопленный советскими, а затем и российскими учеными опыт в ракетостроении и баллистике позволил создать такие системы, как „Орешник“», — резюмировал Кошкин.
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