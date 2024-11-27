Топ-менеджер ВТБ: падение рубля серьезнее скажется на росте цен, чем прогнозируется

Центральный банк России недооценивает влияние ослабления рубля на инфляцию в 2025 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, текущее падение рубля по отношению к главным мировым валютам окажет более существенное воздействие на уровень цен, чем предполагают модели ЦБ.
«Мы считаем, что Центральный банк недооценивает эффект переноса. Публичные выступления говорят о моделях Центрального банка, которые предполагают перенос ослабления курса рубля на 10% в 0,5-0,6 п.п. инфляции дополнительной. Мы считаем, что доля потребительского импорта в корзине составляет 25%, поэтому этот перенос сильнее», — заявил Пьянов. Его слова приводит РБК. Топ-менеджер ВТБ отметил, что, по их моделям, эффект на уровень инфляции будет в пять раз сильнее.
Он также отметил, что компании, зависящие от импорта, при ослаблении рубля повышают цены на свои товары и услуги и не снижают их обратно даже при стабилизации курса. Это создает дополнительное инфляционное давление и требует пересмотра подходов к прогнозированию и регулированию ключевой ставки Банком России.
Курс доллара, по официальному курсу Центробанка на 27 ноября, вырос до 110 рублей впервые с марта 2022 года. Так, с начала ноября 2024 года рубль потерял к доллару 8%. Подобное связано с политическими факторами и санкциями против «Газпромбанка». В связи с этим Центробанк приостановил покупку валюты до конца года.
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