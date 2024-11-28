Путин подготовил ОДКБ к отражению угроз со стороны НАТО

Президент РФ Владимир Путин повышает готовность стран-участниц ОДКБ к отражению угроз со стороны НАТО. На саммите Организации 28 ноября в Астане российский лидер рассказал коллегам о ситуации в зоне СВО и эскалации со стороны США и их союзников по НАТО. Как объяснил URA.RU директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД РФ Вячеслав Сутырин, это нужно, чтобы партнеры РФ по ОДКБ понимали, что происходит, и как ситуация может отразиться на безопасности их государств.
«У нас военно-политическая организация, и коллеги просили меня поподробнее доложить о том, как складывается ситуация в зоне конфликта на Украине в свете последних событий. Понимая всю важность происходящих событий, считаю своим долгом проинформировать вас», — сказал Путин.
Он рассказал, что представляют собой дальнобойные ракеты, которыми США и Великобритания разрешили бить вглубь России. По словам Путина, России известно, сколько таких ракет остается на складах, где они находятся, сколько уже поставлено и еще будет поставлено Киеву. Но объемы производства аналогичных систем вооружения в России «в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых». «В 2025 году производство будет увеличено на 25–30 процентов», — заявил он.
Российский лидер рассказал о применяемом Россией ракетном оружии для уничтожения военных и военно-промышленных объектов на Украине — это и «Искандеры», и «Калибры», и новейший комплекс «Орешник», тестовый удар которым был нанесен буквально неделю назад. «В случае массированного применения таких ракет, мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия, но без угрозы заражения, — подчеркнул Путин и добавил, что у России есть запас „Орешника“ для новых ударов. —
Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия промышленности или центры принятия решения в Киеве. Потому что Киев не раз пытался наносить удары по подобным объектам в Москве и Санкт-Петербурге».
Путин задал коллегам простой вопрос: за что отдают свои жизни насильно мобилизованные украинцы? «За нацистский режим в Киеве? За режим, который утратил свою легитимность? Они не имеют права толкать людей на смерть. Более того, приказы являются преступными, — заявил Путин. —
Наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей. И потому никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят. У нас в армии люди разных национальностей, кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха, но все вместе пойдут вперед, и ничто их не остановит».
Ни после вторжения ВСУ в Курскую область (на международно признанную территорию России), ни после атаки на Брянскую и Курскую области дальнобойными ракетами американского производства президент Путин не обращался за помощью к партнерам по ОДКБ. Россия, объяснил URA.RU директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД РФ Вячеслав Сутырин, пока не рассматривает эти удары как казус белли, то есть как повод для объявления войны. Но, по мнению эксперта, «ситуация подошла к опасной черте», поскольку страны НАТО напрямую участвуют в агрессии против России, и конфликт, как заявил в своем обращении 22 ноября президент Путин, приобрел элементы глобального характера. В связи с чем Москва предпринимает ответные действия.
«Позицию России важно разъяснить ее ближайшим соседям, партнерам по ОДКБ. Россия не стремится к расширению географии противостояния, в отличие от США, которые активно задействуют потенциал всех стран НАТО. Да и страны ОДКБ стараются дистанцироваться от этой ситуации, имея ввиду свои ограниченные возможности, — объясняет политолог. — Российская сторона понимает как высокую зависимость элит стран ОДКБ от американоцентричной системы, так и скромные ресурсы, поэтому не давит на партнеров».
В то же время России важно формировать у стран ОДКБ «реалистичное понимание происходящих процессов», убежден Вячеслав Сутырин. Тем более что Договор о коллективной безопасности предусматривает систему консультаций в случае возникновения угрозы территориальной целостности и суверенитету участников.
«Страны ОДКБ тесно связаны с Россией не только исторически, но и экономически, и политически, и в сфере взаимных гарантий безопасности, потому что, напомню, Россия тоже гарантирует безопасность этих стран в рамках ОДКБ — это взаимные гарантии безопасности. Поэтому обсуждение этих вопросов на саммите вполне логично и своевременно, учитывая остроту текущего момента. Ситуация на международном уровне напряженная, и очевидно, что страны ОДКБ должны получать информацию из первых рук — от российской стороны, и должны понимать происходящие процессы и те последствия, которые эти процессы могут иметь, в том числе для их безопасности и развития», — заключил Сутырин.
Ранее секретарь Совбеза России напомнил об обновленной ядерной доктрине РФ. Этот документ, по сути, является «ядерным зонтиком» для всех стран ОДКБ.
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