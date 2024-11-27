27 ноября 2024

Россия могла обратиться к ОДКБ из-за нападения ВСУ на Курск

Политолог Семибратов — о том, почему союзники не включились, и где США нанесут новый удар

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир, топ
Политолог Евгений Семибратов считает, что Россия могла обратиться к союзникам по ОДКБ после нападения ВСУ на Курск Фото:

Россия могла обратиться к союзникам по ОДКБ за помощью после нападения ВСУ на Курскую область. Это не было сделано, но эти события наглядно отражают ситуацию, когда любая из стран союза может столкнуться с вторжением извне, объяснил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов накануне саммита ОДКБ. Эксперт также раскрыл, что ждет Армению, страны Средней Азии, и справится ли Александр Лукашенко с очередными президентскими выборами.

— Лидеры стран ОДКБ 28 ноября собираются на саммит в Астане. Изменилась ли повестка ОДКБ за год, прошедший с момента прошлой встречи? Удалось ли нивелировать какие-то угрозы или, напротив, появились новые?

Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван
Количество внешних и внутренних угроз для стран ОДКБ не снижается
Фото:

— Давайте будем реалистами: если мы говорим про вопросы безопасности, то, скажем так, исчезнувших, ушедших в историю угроз, к сожалению, нет. ОДКБ нужно рассматривать как некое единой целое, и угрозы перед всеми членами организации стоят общие.

— Какие именно?

— Первое — это, конечно же, фактор внешнего вмешательства, потенциального внешнего вторжения. В какой-то степени мы это наблюдаем на примере Курской области, где ВСУ ведут боевые действия на нашей территории.

— Считаете, что Россия может или могла бы обратиться к союзникам?

— По формальным положениям ОДКБ Россия могла это сделать, и все союзники должны были бы включиться, скажем так, в ликвидацию угрозы, которая возникла по отношению к России. Но такого обращения, как мы видим, нет, и предпосылок для того, чтобы Россия обратилась к своим партнерам, тоже нет.
Вооруженные силы Украины. stock
Вторжение ВСУ в Курскую область могло стать поводом для привлечения союзников по ОДКБ
Фото:

— Почему?

— А зачем? Нужно понимать, что в формате ОДКБ Россия является основной военной силой, и скорее ОДКБ является инструментом поддержки и защиты наших ближайших союзников. То есть мы, Россия, сами можем справиться с этой проблемой. Но потенциально, я думаю, это очень хороший повод для того, чтобы [на саммите] еще раз сверить часы и обсудить потенциальные возможности отражения внешней угрозы.

— Если вернуться к первому вопросу, какие еще угрозы для стран ОДКБ актуальны?

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— Основным регионом присутствия ОДКБ — так сложилось исторически — остается Центральная Азия. Это тот регион, ради которого ОДКБ и существует. Отсюда — внешние угрозы, связанные, в частности, с нестабильностью в Афганистане и в других сопредельных государствах: например, в Пакистане, который не так уж далек от Центральной Азии и в котором тоже не самая простая ситуация.

И еще один момент — это борьба с наркотрафиком и с присутствующим в Афганистане Исламским Государством* (ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация, — ред.). То есть здесь мы говорим о противостоянии внешним угрозам и любым проявлениям терроризма.

Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия
Приграничный конфликт Таджикистана и Кыргызстана пока не урегулирован
Фото:

— Внутри региона остаются острые проблемы? С Карабахом, из-за которого Армения «обиделась», вроде бы все разрешилось.

— Да, в рамках самого региона существуют серьезные проблемы. Например, вопрос демаркации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Этот вопрос необходимо решать, и уже неважно, под эгидой ОДКБ это будет делаться, в рамках двусторонних отношений или при каком-то посредничестве России. Важно другое: Россия заинтересована в урегулировании этого конфликта, потому что для «полного счастья» нам только обострения между братскими Киргизией и Таджикистаном не хватало.

— Что касается Афганистана… Основные угрозы на юге оттуда?

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— Конечно. Наиболее уязвленно чувствует себя Таджикистан, поскольку Афганистан рядом. В Душанбе прекрасно понимают, что они ближе всех к потенциальной зоне нестабильности и, в случае чего, будут первыми [на линии огня].

— Поэтому и программу предложили по укреплению таджикско-афганской границы, которую лидеры как раз будут обсуждать?

— Да-да, у Таджикистана протяженность общей границы с Афганистаном более 1300 километров. С одной стороны, ее нужно контролировать. С другой — стоит вопрос, как это делать.

Это становится проблемой не только Таджикистана, но всех центральноазиатских республик и России. Нужно использовать все доступные средства, чтобы держать эту зону под контролем. Иначе наркотрафик, террористические элементы — это все пойдет дальше, и их придется вылавливать в степи где-то на границе между Россией и Казахстаном.

— Но Россия пытается сотрудничать с властями Афганистана, Киргизия и Казахстан вообще исключили «Талибан»** (запрещенная в РФ террористическая организация, — ред.) из списка запрещенных организаций. Внешне вроде бы все более-менее благополучно. Угрозы исходят только от группировок ИГИЛ на севере или от «Талибана» как такового тоже?

Санкт-Петербургский экономический форум 2024. Сбор гостей на пленарную сессию ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург
Россия выстраивает отношения с талибами**, но пока не признает их власть в Афганистане
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Смотрите, контакты с «Талибаном» у нас идут на достаточно высоком уровне. При нынешней конфигурации я не думаю, что «Талибан» представляет для России какую-то угрозу. Но другой вопрос — контролирует ли он полностью ситуацию в Афганистане? К сожалению, нет. Проблема здесь не только в Исламском государстве. Есть проблема с теми же наркокартелями, организаторами наркотрафика, которые пытаются жить независимо от каких-либо группировок и просто заниматься своим грязным бизнесом. К тому же Исламское государство — это далеко не единственная группировка, которая греет руки на нестабильной ситуации в Афганистане, а вот в их деятельности для России нет ничего хорошего.

— С приходом Трампа к власти США могут вернуться в Афганистан? Спрашиваю на фоне летних заявлений бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона о том, что нужно оказать военную и экономическую поддержку «силам сопротивления, которые противостоят режиму Талибана в Афганистане». Есть ли угроза того, что США вновь воспользуются Афганистаном как площадкой для провоцирования России?

— Я не верю в сценарий прямого возвращения американцев в Афганистан. Американское общество с высоким удовлетворением отнеслось к самому факту вывода войск оттуда.

Трамп декларирует некий разумный для него изоляционизм. Для него включение в геополитические авантюры было бы не совсем целесообразно. Американцы работают и с «Талибаном», и с ИГИЛ, но в большей степени делают ставку на ИГ. Это действительно так. И вот это является для нас угрозой.
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Но это угроза вечная. Она корнями уходит не просто в мотивы советского руководства, которое в 1979 году приняло решение ввести ограниченный контингент войск в братский на тот момент Афганистан. Она отражает все, что связано с понятием так называемой «большой игры», развернувшейся между Российской и Британской империями еще в XIX веке. Думаю, что головной боли в виде нестабильного Афганистана нам хватит еще на долгие десятилетия. Американцы это тоже понимают и будут нам ее «обеспечивать» вместе со своими британскими товарищами.

Артефакты 20го века, будущие экспонаты Музея СССР. Екатеринбург
Лучшей технологической защитой для России является импортозамещение, убежден эксперт
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Не могу не спросить еще об одной угрозе — технологической. История с запрограммированными пейджерами в Ливане заставила многих по-новому взглянуть на проблемы безопасности. Как вы оцениваете технологические риски для России, для стран ОДКБ? Застрахованы ли мы от них?

— Для этого есть замечательная вещь — импортозамещение. Дело в том, что представители «Хезболлы» закупали эти устройства где-то в Китае, и, думаю, были в курсе что и у кого покупают: «Хезболла» — это все-таки специфическая структура, с которой легальные продавцы просто не захотели бы официально работать, ожидая если не санкций в свой адрес, то, как минимум, некоего негативного влияния на свою репутацию. Мы понимаем, что, если что-то закупать, то только у надежных контрагентов, когда знаешь, что никто свой разведывательный нос в эту закупку не сунет.

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— Год назад на саммит в Минск отказался приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян. Тогда он «заморозил» участие Армении в ОДКБ. Но вот на саммит БРИКС Пашинян не просто приехал, а еще и оживленно общался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, был вообще благодушно настроен ко всем. Свидетельствует ли это о том, что Пашинян «остыл», и ОДКБ вернется к работе в прежнем составе?

— Нынешняя позиция Армении по ОДКБ связана с тем, что ей нужны хоть какие-то гарантии безопасности. В информационном пространстве Армении продолжается прежняя линия на то, чтобы рано или поздно выйти из структур ОДКБ, да и вообще из любых пророссийских структур, и переключиться на евроатлантический вектор.

Поэтому улыбки Пашиняна и его теплые разговоры с президентом Путиным и с президентом Алиевым — это лишь затишье перед бурей, в результате которой, по задумке Пашиняна, его руководства, а также антипатриотичных сил Армении, произойдет перенастройка страны под откровенно прозападный вектор развития со всеми вытекающими последствиями.
События на Майдане. Киев
Никому из стран ОДКБ свой «майдан» не нужен, убежден Евгений Семибратов
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— Как вы оцениваете риски новых «цветных революций» на пространстве ОДКБ? В этом году как минимум две попытки были предотвращены в Киргизии. Украинский кризис научил наших союзников хоть чему-то?

— Евромайдан 2013—2014 годов на Украине является в какой-то степени хрестоматийным примером. В чистом виде такие технологии уже не сработают. Некую эволюцию этих технологий мы увидели в событиях в Белоруссии в августе 2020 года и в Казахстане в январе 2022-го. Естественно, страны ОДКБ вольно или невольно примеряют на себя подобные сценарии. Конечно, никто из них становиться Украиной 2.0 не желает. Но нужно понимать, что планировщики «цветных революций» — ребята тоже не глупые, они бьют на объективно существующие в том или ином обществе проблемы. Они доводят в информационном плане ту или иную проблему до некого абсурда, что в итоге приводит к социальному взрыву, который изначально основан на справедливых претензиях того или иного общества к своему руководству.

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Нужно признать, что во многих странах Центральной Азии существуют подобные проблемы. Кроме ежедневной работы внутриполитического блока, сглаживания шероховатостей, страны могут использовать в качестве инструмента усиление силового блока и лояльности не только силовиков, но и политических элит.

Измена действующей власти, которая происходит внутри политической элиты, является одним из ключевых факторов успешной реализации «цветной революции». Это мы видели на примере администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, из которой «крысы» побежали в первые дни майдана. В то же время мы видели стойкость администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2020-м и администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2022-м. Это должно стать ярким примером того, как противодействовать подобным сценариям.

— У Лукашенко, кстати, какова сейчас ситуация? Выборы в январе 2025 года спокойно переживет, не как в 2020-м?

Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия
Для переизбрания Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии нет никаких преград, считает Евгений Семибратов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Нет, сценарий 2020-го не повторится. Во-первых, белорусская оппозиция очень сильно зачищена (я имею в виду именно деструктивную оппозицию): кто-то в тюрьме, кто-то в Литве и так далее.

— Но, опять же, там выпускают из тюрем тех, кто проявился в августе 2020-го…

— Выпускают максимально незначительных персонажей, которые не смогут хоть как-то изменить картинку. Плюс за последние пять лет в белорусском информационном пространстве полностью зачищена история с каким-либо альтернативным (деструктивным, что важно) мнением. Усилена работа государственных медиаструктур, проведена очень серьезная разъяснительная работа по тому, какие могли бы быть последствия в случае реализации «цветной революции» в Белоруссии в 2020 году.

Думаю, что факт проведения Россией СВО прибавляет в некоторой степени устойчивости политическому режиму Лукашенко. Поэтому выборы 2025 года будут максимально спокойными, как и выборы 2015 года, когда после возвращения Россией Крыма Лукашенко потерял в глазах Запада свой привычный статус «последнего диктатора Европы». Плюс Запад понимает, что сейчас скинуть Лукашенко фактически невозможно.
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван
ОДКБ пока не будет расширяться
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— На ваш взгляд, не пришло ли время ОДКБ расшириться? Может, тех же талибов привлечь, чтобы объединить усилия против группировок ИГИЛ? Или Абхазию пригласить, где недавно накалилась обстановка?

— Что касается талибов, для России это — запрещенная террористическая организация. Ни одно государство в мире пока не признало «Талибан» в качестве официальной структуры, которая осуществляет власть на афганской земле. Поэтому вопрос пока закрыт.

Что касается Абхазии и той же Южной Осетии, тут тоже вопрос их признания со стороны других членов ОДКБ. Движение в направлении принятия их в ОДКБ были бы болезненно восприняты Грузией, с которой у России все-такие появились определенные позитивные подвижки в отношениях.

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— Можем ли считать сегодня ОДКБ полноценным оборонным союзом, подобному НАТО?

— Организация таковой и является. Де-факто январь 2022 года продемонстрировал, что ОДКБ способна решать сложные военно-политические задачи.

* ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) — запрещенная в России террористическая организация

** «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация

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Россия могла обратиться к союзникам по ОДКБ за помощью после нападения ВСУ на Курскую область. Это не было сделано, но эти события наглядно отражают ситуацию, когда любая из стран союза может столкнуться с вторжением извне, объяснил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов накануне саммита ОДКБ. Эксперт также раскрыл, что ждет Армению, страны Средней Азии, и справится ли Александр Лукашенко с очередными президентскими выборами. — Лидеры стран ОДКБ 28 ноября собираются на саммит в Астане. Изменилась ли повестка ОДКБ за год, прошедший с момента прошлой встречи? Удалось ли нивелировать какие-то угрозы или, напротив, появились новые? — Давайте будем реалистами: если мы говорим про вопросы безопасности, то, скажем так, исчезнувших, ушедших в историю угроз, к сожалению, нет. ОДКБ нужно рассматривать как некое единой целое, и угрозы перед всеми членами организации стоят общие. — Какие именно? — Первое — это, конечно же, фактор внешнего вмешательства, потенциального внешнего вторжения. В какой-то степени мы это наблюдаем на примере Курской области, где ВСУ ведут боевые действия на нашей территории. — Считаете, что Россия может или могла бы обратиться к союзникам? — Почему? — А зачем? Нужно понимать, что в формате ОДКБ Россия является основной военной силой, и скорее ОДКБ является инструментом поддержки и защиты наших ближайших союзников. То есть мы, Россия, сами можем справиться с этой проблемой. Но потенциально, я думаю, это очень хороший повод для того, чтобы [на саммите] еще раз сверить часы и обсудить потенциальные возможности отражения внешней угрозы. — Если вернуться к первому вопросу, какие еще угрозы для стран ОДКБ актуальны? — Основным регионом присутствия ОДКБ — так сложилось исторически — остается Центральная Азия. Это тот регион, ради которого ОДКБ и существует. Отсюда — внешние угрозы, связанные, в частности, с нестабильностью в Афганистане и в других сопредельных государствах: например, в Пакистане, который не так уж далек от Центральной Азии и в котором тоже не самая простая ситуация. И еще один момент — это борьба с наркотрафиком и с присутствующим в Афганистане Исламским Государством* (ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация, — ред.). То есть здесь мы говорим о противостоянии внешним угрозам и любым проявлениям терроризма. — Внутри региона остаются острые проблемы? С Карабахом, из-за которого Армения «обиделась», вроде бы все разрешилось. — Да, в рамках самого региона существуют серьезные проблемы. Например, вопрос демаркации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Этот вопрос необходимо решать, и уже неважно, под эгидой ОДКБ это будет делаться, в рамках двусторонних отношений или при каком-то посредничестве России. Важно другое: Россия заинтересована в урегулировании этого конфликта, потому что для «полного счастья» нам только обострения между братскими Киргизией и Таджикистаном не хватало. — Что касается Афганистана… Основные угрозы на юге оттуда? — Конечно. Наиболее уязвленно чувствует себя Таджикистан, поскольку Афганистан рядом. В Душанбе прекрасно понимают, что они ближе всех к потенциальной зоне нестабильности и, в случае чего, будут первыми [на линии огня]. — Поэтому и программу предложили по укреплению таджикско-афганской границы, которую лидеры как раз будут обсуждать? — Да-да, у Таджикистана протяженность общей границы с Афганистаном более 1300 километров. С одной стороны, ее нужно контролировать. С другой — стоит вопрос, как это делать. — Но Россия пытается сотрудничать с властями Афганистана, Киргизия и Казахстан вообще исключили «Талибан»** (запрещенная в РФ террористическая организация, — ред.) из списка запрещенных организаций. Внешне вроде бы все более-менее благополучно. Угрозы исходят только от группировок ИГИЛ на севере или от «Талибана» как такового тоже? — Смотрите, контакты с «Талибаном» у нас идут на достаточно высоком уровне. При нынешней конфигурации я не думаю, что «Талибан» представляет для России какую-то угрозу. Но другой вопрос — контролирует ли он полностью ситуацию в Афганистане? К сожалению, нет. Проблема здесь не только в Исламском государстве. Есть проблема с теми же наркокартелями, организаторами наркотрафика, которые пытаются жить независимо от каких-либо группировок и просто заниматься своим грязным бизнесом. К тому же Исламское государство — это далеко не единственная группировка, которая греет руки на нестабильной ситуации в Афганистане, а вот в их деятельности для России нет ничего хорошего. — С приходом Трампа к власти США могут вернуться в Афганистан? Спрашиваю на фоне летних заявлений бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона о том, что нужно оказать военную и экономическую поддержку «силам сопротивления, которые противостоят режиму Талибана в Афганистане». Есть ли угроза того, что США вновь воспользуются Афганистаном как площадкой для провоцирования России? — Я не верю в сценарий прямого возвращения американцев в Афганистан. Американское общество с высоким удовлетворением отнеслось к самому факту вывода войск оттуда. Но это угроза вечная. Она корнями уходит не просто в мотивы советского руководства, которое в 1979 году приняло решение ввести ограниченный контингент войск в братский на тот момент Афганистан. Она отражает все, что связано с понятием так называемой «большой игры», развернувшейся между Российской и Британской империями еще в XIX веке. Думаю, что головной боли в виде нестабильного Афганистана нам хватит еще на долгие десятилетия. Американцы это тоже понимают и будут нам ее «обеспечивать» вместе со своими британскими товарищами. — Не могу не спросить еще об одной угрозе — технологической. История с запрограммированными пейджерами в Ливане заставила многих по-новому взглянуть на проблемы безопасности. Как вы оцениваете технологические риски для России, для стран ОДКБ? Застрахованы ли мы от них? — Для этого есть замечательная вещь — импортозамещение. Дело в том, что представители «Хезболлы» закупали эти устройства где-то в Китае, и, думаю, были в курсе что и у кого покупают: «Хезболла» — это все-таки специфическая структура, с которой легальные продавцы просто не захотели бы официально работать, ожидая если не санкций в свой адрес, то, как минимум, некоего негативного влияния на свою репутацию. Мы понимаем, что, если что-то закупать, то только у надежных контрагентов, когда знаешь, что никто свой разведывательный нос в эту закупку не сунет. — Год назад на саммит в Минск отказался приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян. Тогда он «заморозил» участие Армении в ОДКБ. Но вот на саммит БРИКС Пашинян не просто приехал, а еще и оживленно общался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, был вообще благодушно настроен ко всем. Свидетельствует ли это о том, что Пашинян «остыл», и ОДКБ вернется к работе в прежнем составе? — Нынешняя позиция Армении по ОДКБ связана с тем, что ей нужны хоть какие-то гарантии безопасности. В информационном пространстве Армении продолжается прежняя линия на то, чтобы рано или поздно выйти из структур ОДКБ, да и вообще из любых пророссийских структур, и переключиться на евроатлантический вектор. — Как вы оцениваете риски новых «цветных революций» на пространстве ОДКБ? В этом году как минимум две попытки были предотвращены в Киргизии. Украинский кризис научил наших союзников хоть чему-то? — Евромайдан 2013—2014 годов на Украине является в какой-то степени хрестоматийным примером. В чистом виде такие технологии уже не сработают. Некую эволюцию этих технологий мы увидели в событиях в Белоруссии в августе 2020 года и в Казахстане в январе 2022-го. Естественно, страны ОДКБ вольно или невольно примеряют на себя подобные сценарии. Конечно, никто из них становиться Украиной 2.0 не желает. Но нужно понимать, что планировщики «цветных революций» — ребята тоже не глупые, они бьют на объективно существующие в том или ином обществе проблемы. Они доводят в информационном плане ту или иную проблему до некого абсурда, что в итоге приводит к социальному взрыву, который изначально основан на справедливых претензиях того или иного общества к своему руководству. Нужно признать, что во многих странах Центральной Азии существуют подобные проблемы. Кроме ежедневной работы внутриполитического блока, сглаживания шероховатостей, страны могут использовать в качестве инструмента усиление силового блока и лояльности не только силовиков, но и политических элит. — У Лукашенко, кстати, какова сейчас ситуация? Выборы в январе 2025 года спокойно переживет, не как в 2020-м? — Нет, сценарий 2020-го не повторится. Во-первых, белорусская оппозиция очень сильно зачищена (я имею в виду именно деструктивную оппозицию): кто-то в тюрьме, кто-то в Литве и так далее. — Но, опять же, там выпускают из тюрем тех, кто проявился в августе 2020-го… — Выпускают максимально незначительных персонажей, которые не смогут хоть как-то изменить картинку. Плюс за последние пять лет в белорусском информационном пространстве полностью зачищена история с каким-либо альтернативным (деструктивным, что важно) мнением. Усилена работа государственных медиаструктур, проведена очень серьезная разъяснительная работа по тому, какие могли бы быть последствия в случае реализации «цветной революции» в Белоруссии в 2020 году. — На ваш взгляд, не пришло ли время ОДКБ расшириться? Может, тех же талибов привлечь, чтобы объединить усилия против группировок ИГИЛ? Или Абхазию пригласить, где недавно накалилась обстановка? — Что касается талибов, для России это — запрещенная террористическая организация. Ни одно государство в мире пока не признало «Талибан» в качестве официальной структуры, которая осуществляет власть на афганской земле. Поэтому вопрос пока закрыт. Что касается Абхазии и той же Южной Осетии, тут тоже вопрос их признания со стороны других членов ОДКБ. Движение в направлении принятия их в ОДКБ были бы болезненно восприняты Грузией, с которой у России все-такие появились определенные позитивные подвижки в отношениях. — Можем ли считать сегодня ОДКБ полноценным оборонным союзом, подобному НАТО? — Организация таковой и является. Де-факто январь 2022 года продемонстрировал, что ОДКБ способна решать сложные военно-политические задачи. * ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) — запрещенная в России террористическая организация ** «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация
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