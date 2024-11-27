Глава избиркома ЯНАО поставил задачи ТИКам

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В Новом Уренгое (ЯНАО) глава окружного избиркома Андрей Гиберт поставил задачи председателям и секретарям окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Новоуренгойцы примут участие в выборах депутатов заксобрания ЯНАО и депутатов думы Нового Уренгоя. В повестке дня обсуждают задачи избиркомов», — передает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя.
В планах обеспечить правовой нормативностью избирательные комиссии и обеспечить эффективную работу в медиаполе. Как отметили в сообщении мэрии, комиссии готовы к единому дню голосования.
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