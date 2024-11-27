27 ноября 2024

Глава избиркома ЯНАО поставил задачи ТИКам

Избирательные комиссии ЯНАО обсудили задачи к предстоящим выборам в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое (ЯНАО) глава окружного избиркома Андрей Гиберт поставил задачи председателям и секретарям окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Новоуренгойцы примут участие в выборах депутатов заксобрания ЯНАО и депутатов думы Нового Уренгоя. В повестке дня обсуждают задачи избиркомов», — передает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя. 

В планах обеспечить правовой нормативностью избирательные комиссии и обеспечить эффективную работу в медиаполе. Как отметили в сообщении мэрии, комиссии готовы к единому дню голосования.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) глава окружного избиркома Андрей Гиберт поставил задачи председателям и секретарям окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Новоуренгойцы примут участие в выборах депутатов заксобрания ЯНАО и депутатов думы Нового Уренгоя. В повестке дня обсуждают задачи избиркомов», — передает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя.  В планах обеспечить правовой нормативностью избирательные комиссии и обеспечить эффективную работу в медиаполе. Как отметили в сообщении мэрии, комиссии готовы к единому дню голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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