Ракеты летят на Харьков: что сейчас происходит на горячем направлении фронта

Терехов заявил о ракетной атаке на Харьков

28 ноября 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Игорь Терехов заявил о ракетной атаке на Харьков, по его словам, ударили по крупнейшему району Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уже на протяжении нескольких месяцев харьковское направление в зоне СВО считается одной из наиболее горячих. ВС РФ продвигаются вперед, освобождая населенные пункты и нанося удары по украинским формированиям. За ночь расчет ВСУ сдался в плен российским солдатам, последние же начали форсировать реку Оскол. Что происходит в Харьковской области в настоящий момент — в материале URA.RU. Харьков подвергся обстрелу Глава Харькова Игорь Терехов заявил в своем telegram-канале, что в городе происходит ракетная атака. По его словам, удару подвергся один из крупнейших районов. В России о данной атаке официально не сообщали. До этого в николаевском подполье говорили об ударе по военной базе под Харьковым. В Минобороны РФ неоднократно напоминали, что наносят удары только по объектам военной и энергетической промышленности. Российские военные форсируют Оскол Солдаты РФ успешно форсируют реку Оскол в настоящий момент, параллельно освобождая населенные пункты. В частности, проходят атаки в районе населенного пункта Двуречная, заявлял военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что наступление началось после ослабления украинской линии боестолкновения в Харьковской области. Расчет ВСУ целиком сдался в плен Украинский расчет из 114-й бригады, занимающийся обеспечением беспилотников, добровольно сдался в плен российским военным на харьковском направлении. Бойцы ВСУ сложили оружие в районе Новомлынска российской группировке войск «Запад». Соответствующие кадры сейчас находятся в распоряжении журналистов РФ. События в регионе за последние дни Участие Азова* Накануне украинское военное руководство организовало контрнаступление с участием подразделений национального батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен). Действия происходили в районе населенного пункта Копанки в Харьковской области, сообщал военный эксперт Андрей Марочко. Прорыв обороны Также недавно военнослужащие ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вишневое в Харьковской области. Помимо этого российские солдаты начали освобождать Зеленый Гай, отмечал Марочко. В целом, отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, в регионе проходят тяжелые бои на нескольких фронтовых участках данного направления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уже на протяжении нескольких месяцев харьковское направление в зоне СВО считается одной из наиболее горячих. ВС РФ продвигаются вперед, освобождая населенные пункты и нанося удары по украинским формированиям. За ночь расчет ВСУ сдался в плен российским солдатам, последние же начали форсировать реку Оскол. Что происходит в Харьковской области в настоящий момент — в материале URA.RU. Глава Харькова Игорь Терехов заявил в своем telegram-канале, что в городе происходит ракетная атака. По его словам, удару подвергся один из крупнейших районов. В России о данной атаке официально не сообщали. До этого в николаевском подполье говорили об ударе по военной базе под Харьковым. В Минобороны РФ неоднократно напоминали, что наносят удары только по объектам военной и энергетической промышленности. Солдаты РФ успешно форсируют реку Оскол в настоящий момент, параллельно освобождая населенные пункты. В частности, проходят атаки в районе населенного пункта Двуречная, заявлял военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что наступление началось после ослабления украинской линии боестолкновения в Харьковской области. Украинский расчет из 114-й бригады, занимающийся обеспечением беспилотников, добровольно сдался в плен российским военным на харьковском направлении. Бойцы ВСУ сложили оружие в районе Новомлынска российской группировке войск «Запад». Соответствующие кадры сейчас находятся в распоряжении журналистов РФ. Накануне украинское военное руководство организовало контрнаступление с участием подразделений национального батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен). Действия происходили в районе населенного пункта Копанки в Харьковской области, сообщал военный эксперт Андрей Марочко. Также недавно военнослужащие ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вишневое в Харьковской области. Помимо этого российские солдаты начали освобождать Зеленый Гай, отмечал Марочко. В целом, отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, в регионе проходят тяжелые бои на нескольких фронтовых участках данного направления.