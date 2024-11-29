Комбат рассказал, с кем морпехи столкнулись в Курской области

ВСУ направили в Курскую область части, подготовленные на Западе

29 ноября 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Бойцов ВСУ на Западе тренировали специалисты, отметил комбат с позывным Як Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Морская пехота из 810-й бригады встретила в Курской области тренированные на Западе подразделения ВСУ. Об этом рассказал комбат с позывным Як. По его словам, подобные подразделения — наиболее часто встречающиеся в регионе. «Противник согнал сюда [с Запада] лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. <…> Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца», — рассказал Як, его слова передает РИА Новости. По его данным, подразделения тренировали «настоящие специалисты», а не случайные инструктора. Он подчеркнул, что ВС РФ очень часто сталкиваются с подобными подразделениями. В Курской области встречаются и военные НАТО. Так, 27 ноября была ликвидирована группа в форме Североатлантического альянса. Однако ВС РФ дают мощный отпор войскам. По данным американской газеты The Wall Street Journal, у российских сил в регионе в разы больше ресурсов, а потому ВСУ находятся на грани фиаско. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Морская пехота из 810-й бригады встретила в Курской области тренированные на Западе подразделения ВСУ. Об этом рассказал комбат с позывным Як. По его словам, подобные подразделения — наиболее часто встречающиеся в регионе. «Противник согнал сюда [с Запада] лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. <…> Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца», — рассказал Як, его слова передает РИА Новости. По его данным, подразделения тренировали «настоящие специалисты», а не случайные инструктора. Он подчеркнул, что ВС РФ очень часто сталкиваются с подобными подразделениями. В Курской области встречаются и военные НАТО. Так, 27 ноября была ликвидирована группа в форме Североатлантического альянса. Однако ВС РФ дают мощный отпор войскам. По данным американской газеты The Wall Street Journal, у российских сил в регионе в разы больше ресурсов, а потому ВСУ находятся на грани фиаско.