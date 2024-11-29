Комбат рассказал, с кем морпехи столкнулись в Курской области

ВСУ направили в Курскую область части, подготовленные на Западе
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Бойцов ВСУ на Западе тренировали специалисты, отметил комбат с позывным Як Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Морская пехота из 810-й бригады встретила в Курской области тренированные на Западе подразделения ВСУ. Об этом рассказал комбат с позывным Як. По его словам, подобные подразделения — наиболее часто встречающиеся в регионе.

«Противник согнал сюда [с Запада] лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. <…> Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца», — рассказал Як, его слова передает РИА Новости. По его данным, подразделения тренировали «настоящие специалисты», а не случайные инструктора. Он подчеркнул, что ВС РФ очень часто сталкиваются с подобными подразделениями.

В Курской области встречаются и военные НАТО. Так, 27 ноября была ликвидирована группа в форме Североатлантического альянса. Однако ВС РФ дают мощный отпор войскам. По данным американской газеты The Wall Street Journal, у российских сил в регионе в разы больше ресурсов, а потому ВСУ находятся на грани фиаско.

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Морская пехота из 810-й бригады встретила в Курской области тренированные на Западе подразделения ВСУ. Об этом рассказал комбат с позывным Як. По его словам, подобные подразделения — наиболее часто встречающиеся в регионе. «Противник согнал сюда [с Запада] лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. <…> Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца», — рассказал Як, его слова передает РИА Новости. По его данным, подразделения тренировали «настоящие специалисты», а не случайные инструктора. Он подчеркнул, что ВС РФ очень часто сталкиваются с подобными подразделениями. В Курской области встречаются и военные НАТО. Так, 27 ноября была ликвидирована группа в форме Североатлантического альянса. Однако ВС РФ дают мощный отпор войскам. По данным американской газеты The Wall Street Journal, у российских сил в регионе в разы больше ресурсов, а потому ВСУ находятся на грани фиаско.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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