Морская пехота из 810-й бригады встретила в Курской области тренированные на Западе подразделения ВСУ. Об этом рассказал комбат с позывным Як. По его словам, подобные подразделения — наиболее часто встречающиеся в регионе.
«Противник согнал сюда [с Запада] лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. <…> Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца», — рассказал Як, его слова передает РИА Новости. По его данным, подразделения тренировали «настоящие специалисты», а не случайные инструктора. Он подчеркнул, что ВС РФ очень часто сталкиваются с подобными подразделениями.
В Курской области встречаются и военные НАТО. Так, 27 ноября была ликвидирована группа в форме Североатлантического альянса. Однако ВС РФ дают мощный отпор войскам. По данным американской газеты The Wall Street Journal, у российских сил в регионе в разы больше ресурсов, а потому ВСУ находятся на грани фиаско.
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