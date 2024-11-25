Раскрыты два фактора превосходства ВС РФ над ВСУ в Курской области

Вооруженные силы РФ, используя свое техническое и количественное преимущество, вынуждают украинские подразделения бросать позиции в Курской области. Об этом сообщил командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
«У них [ВС РФ] больше сил и ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают», — передает его слова газета The Wall Street Journal. Командир подчеркнул, что российская армия постоянно наступает и в итоге сможет оттеснить украинские войска.
Он также отметил, что в Курской области численность российских войск превышает украинские в три раза, и в шесть раз чаще применяются дроны-камикадзе для атак.
Ранее российские FPV-дроны обнаружили и уничтожили машину для эвакуации ВСУ в районе Курской области. Цели были оперативно зафиксированы и переданы нацеленным боевым единицам, сообщает телеканал 360.
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