Раскрыты два фактора превосходства ВС РФ над ВСУ в Курской области

WSJ: ВСУ терпят фиаско в Курской области из-за численности российских войск
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Российские войска в Курской области превосходят украинские по численности, заявил комбат бригады ВСУ
Российские войска в Курской области превосходят украинские по численности, заявил комбат бригады ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы РФ, используя свое техническое и количественное преимущество, вынуждают украинские подразделения бросать позиции в Курской области. Об этом сообщил командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«У них [ВС РФ] больше сил и ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают», — передает его слова газета The Wall Street Journal. Командир подчеркнул, что российская армия постоянно наступает и в итоге сможет оттеснить украинские войска.

Он также отметил, что в Курской области численность российских войск превышает украинские в три раза, и в шесть раз чаще применяются дроны-камикадзе для атак.

Ранее российские FPV-дроны обнаружили и уничтожили машину для эвакуации ВСУ в районе Курской области. Цели были оперативно зафиксированы и переданы нацеленным боевым единицам, сообщает телеканал 360.

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Вооруженные силы РФ, используя свое техническое и количественное преимущество, вынуждают украинские подразделения бросать позиции в Курской области. Об этом сообщил командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. «У них [ВС РФ] больше сил и ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают», — передает его слова газета The Wall Street Journal. Командир подчеркнул, что российская армия постоянно наступает и в итоге сможет оттеснить украинские войска. Он также отметил, что в Курской области численность российских войск превышает украинские в три раза, и в шесть раз чаще применяются дроны-камикадзе для атак. Ранее российские FPV-дроны обнаружили и уничтожили машину для эвакуации ВСУ в районе Курской области. Цели были оперативно зафиксированы и переданы нацеленным боевым единицам, сообщает телеканал 360.
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