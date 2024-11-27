В Курской области ликвидирована группа военных в форме НАТО

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В Курской области уничтожена группа военнослужащих в форме НАТО
В Курской области уничтожена группа военнослужащих в форме НАТО Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области на северо-востоке от Суджи расчет беспилотников группы «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожил группу военных в форме НАТО, сообщил оператор БПЛА с позывным «Элджей». Разведка обнаружила перемещение боевиков в лесопосадке, после чего был нанесен удар по их укрытию.

«По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы», — рассказал «Элджей» в беседе с РИА Новости.

Напарник оператора БПЛА уточнил, что наблюдения за движением людей в форме НАТО в данной лесополосе проводились неоднократно. Отмечается, что боевики использовали окопы для укрытия, которые и стали целью для атаки дронов FPV.

Ранее ВСУ отчитались, что рой дальнобойных ракет ATACMS ударил по авиабазе Халино в Курской области, пишет «Царьград». По данным украинской стороны, якобы есть пострадавшие среди военнослужащих. Как сообщил автор канала Fighterbomber, летчик истребителя-бомбардировщика в отставке, было запущено восемь ракет, семь из которых были перехвачены. По его словам, не совсем понятно, куда именно был направлен удар и каких целей хотели достичь ВСУ.

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В Курской области на северо-востоке от Суджи расчет беспилотников группы «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожил группу военных в форме НАТО, сообщил оператор БПЛА с позывным «Элджей». Разведка обнаружила перемещение боевиков в лесопосадке, после чего был нанесен удар по их укрытию. «По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы», — рассказал «Элджей» в беседе с РИА Новости. Напарник оператора БПЛА уточнил, что наблюдения за движением людей в форме НАТО в данной лесополосе проводились неоднократно. Отмечается, что боевики использовали окопы для укрытия, которые и стали целью для атаки дронов FPV. Ранее ВСУ отчитались, что рой дальнобойных ракет ATACMS ударил по авиабазе Халино в Курской области, пишет «Царьград». По данным украинской стороны, якобы есть пострадавшие среди военнослужащих. Как сообщил автор канала Fighterbomber, летчик истребителя-бомбардировщика в отставке, было запущено восемь ракет, семь из которых были перехвачены. По его словам, не совсем понятно, куда именно был направлен удар и каких целей хотели достичь ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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