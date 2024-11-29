«Вы можете остаться без масла»: свердловские молочники жестко отреагировали на панику вокруг цен

Сливочное масло подорожало в Свердловской области из-за повышения спроса

29 ноября 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Цена на масло не должна быть низкой, считает фермер Фото: Размик Закарян © URA.RU Сливочное масло и молочные продукты подорожали в Свердловской области из-за высокого спроса, и удорожания составляющих для его производства. Об этом URA.RU рассказала председатель алапаевского сельскохозяйственного производственного кооператива «Пламя» Елена Стафеева. Она заявила, что рост цен — это сигнал, особое сообщение обществу. «Резкое подорожание масла — это такой сигнал обществу: „Задумайтесь, скоро вы можете остаться без масла, если будете паниковать по этому поводу“. Цена на натуральный молочный продукт не должна быть низкой. Не должен стоить килограмм масла дешево, он должен стоить ровно столько, чтобы крестьяне тоже могли жить и работать. Цена масла определяется себестоимостью сырья, из которого оно изготовлено, то есть сырого молока. На один килограмм масла идет 21 килограмм молока. Цена на молоко-сырье должна обеспечивать крестьянам достойную жизнь и возможность развиваться», — считает Стафеева. Она добавила, что молочная продукция и масло подорожали, потому что вырос спрос на 6% за год. Кроме этого, на производствах работают такие системы контроля качества молочной продукции, которые исключают фальсификаты на рынке. А поскольку фальсификата меньше, поэтому востребованность на натуральное сырье увеличилась. «А рост цен на продукцию из молока — нормальный и обоснованный, так как растет стоимость всего остального, связанного с производством: корма, техника, горючее, электроэнергия, удобрения, семена. Поэтому мы не можем сдержать рост цен на отдельный продукт», — подытожила фермер. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на молочную продукцию в Свердловской области выросли, вопреки заявлению министра. По словам министра АПК Свердловской области Анны Кузнецовой, цены на сливочное масло остановились и в дальнейшем ожидается вероятное снижение стоимости. Кроме этого, председатель комитета заксобрания по аграрной политике Михаил Копытов заявил, что дефицита сливочного масла в магазинах нет, а производители создают его специально, чтобы заработать. А сами производители масла объясняли рост цен дефицитом молока-сырья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сливочное масло и молочные продукты подорожали в Свердловской области из-за высокого спроса, и удорожания составляющих для его производства. Об этом URA.RU рассказала председатель алапаевского сельскохозяйственного производственного кооператива «Пламя» Елена Стафеева. Она заявила, что рост цен — это сигнал, особое сообщение обществу. «Резкое подорожание масла — это такой сигнал обществу: „Задумайтесь, скоро вы можете остаться без масла, если будете паниковать по этому поводу“. Цена на натуральный молочный продукт не должна быть низкой. Не должен стоить килограмм масла дешево, он должен стоить ровно столько, чтобы крестьяне тоже могли жить и работать. Цена масла определяется себестоимостью сырья, из которого оно изготовлено, то есть сырого молока. На один килограмм масла идет 21 килограмм молока. Цена на молоко-сырье должна обеспечивать крестьянам достойную жизнь и возможность развиваться», — считает Стафеева. Она добавила, что молочная продукция и масло подорожали, потому что вырос спрос на 6% за год. Кроме этого, на производствах работают такие системы контроля качества молочной продукции, которые исключают фальсификаты на рынке. А поскольку фальсификата меньше, поэтому востребованность на натуральное сырье увеличилась. «А рост цен на продукцию из молока — нормальный и обоснованный, так как растет стоимость всего остального, связанного с производством: корма, техника, горючее, электроэнергия, удобрения, семена. Поэтому мы не можем сдержать рост цен на отдельный продукт», — подытожила фермер. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на молочную продукцию в Свердловской области выросли, вопреки заявлению министра. По словам министра АПК Свердловской области Анны Кузнецовой, цены на сливочное масло остановились и в дальнейшем ожидается вероятное снижение стоимости. Кроме этого, председатель комитета заксобрания по аграрной политике Михаил Копытов заявил, что дефицита сливочного масла в магазинах нет, а производители создают его специально, чтобы заработать. А сами производители масла объясняли рост цен дефицитом молока-сырья.